منظومة الصحة السعودية: تقديم أكثر من مليون خدمة صحية لضيوف الرحمن خلال موسم حج

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة عبدالعزيز بن حسن عبدالباقي تقديم أكثر من (1.095.920) مليون خدمة صحية من قِبل المنظومة الصحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم حج (1447هـ) حتى اليوم السابع من ذي الحجة، وذلك ضمن جهودٍ متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتحسين الوصول إليها، بما يضمن الحفاظ على صحة الحجاج، انسجاماً مع مستهدفات برنامج «تحوّل القطاع الصحي» وبرنامج «خدمة ضيوف الرحمن» المنبثقين من رؤية المملكة 2030، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وراحة.

وكشفت بيانات وزارة الصحة وصول إجمالي المستفيدين من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة إلى (41.178) مستفيداً، فيما استقبلت أقسام الطوارئ (28.817) حالة، وراجَع العيادات الخارجية (4.379) مستفيداً، إلى جانب تنويم (4.013) حالة في المستشفيات، وأُجريت (318) عملية جراحية، منها (222) عملية قسطرة قلبية و(13) عملية قلب مفتوح





Greetings from the Supreme Court: The sighting of the crescent moon of Dhul-Hijjah confirmed for 18 May 2026 ADThe Supreme Court has confirmed the sighting of the crescent moon of Dhul-Hijjah for the year 1447 AH. As a result, tomorrow (Monday) 1 / 12 / 1447 AH—according to the Umm al-Qura calendar—will be the first day of Dhul-Hijjah for the year 1447 AH, with standing at Arafah to be on Tuesday 9 / 12 / 1447 AH—according to the Umm al-Qura calendar—and Eid al-Adha to be on the following Wednesday.

