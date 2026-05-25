منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي إيبولا بسرعة في الكونغو وأوغندا وتصادر مسؤول كبير إلى المنطقة

منظمة الصحة العالمية : تفشي إيبولا في ال كونغو و أوغندا يفوق جهود الاستجابة حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن تفشي مرض إيبولا سريع الانتشار في جمهورية ال كونغو الديمقراطية و أوغندا "يفوق جهود الاستجابة".

في كلمته أمام اجتماع عبر الإنترنت للاتحاد الإفريقي حول التفشي، قال تيدروس إن التأخر في اكتشاف حالات إيبولا يعني أن المستجيبين "يلحقون بالركب" الآن، محذرا من أن الوباء من المرجح أن يتفاقم قبل أن يتحسن. وأعلن تيدروس أنه سيسافر إلى الكونغو - بؤرة التفشي - يوم الثلاثاء مع مسؤول كبير آخر في المنظمة مسؤول عن حالات الطوارئ الصحية، شيكوي إيهيكويزو.

في تطور مقلق، أبلغت أوغندا المجاورة، في وقت سابق من يوم الاثنين، عن تسجيل حالتين إضافيتين من إيبولا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى سبع حالات. كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي السلالة النادرة من إيبولا "بونديبوجيو" يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا". أوضح تيدروس أن احتواء التفشي السريع الانتشار معقد بسبب عدة عوامل، أبرزها أن مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية في الكونغو تشهدان حالة من "انعدام الأمن الشديد"، مما يعيق وصول فرق الاستجابة.

حذر خبراء الصحة من احتمال زيادة مخاطر تفشي فيروس الإيبولا مع اقتراب انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة، بسبب التوقعات بوصول ملايين الزوّار من مختلف أنحاء العالم لحضور البطولة. انتقد عالم الفيروسات الكونغولي جان جاك مويمبي تامفوم، حالة "الذعر العالمي" التي ظهرت بعد أحدث موجة تفش للمرض، داعيا الناس لعدم المبالغة بالقلق. ترأس وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار اجتماعا وزاريا رفيع المستوى للجنة الوزارية العليا بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمناقشة تطورات الوضع الوبائي لمرض الإيبولا





