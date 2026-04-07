منظمة التعاون الإسلامي تدين اقتحام وزير إسرائيلي للأقصى وتحمل الاحتلال المسؤولية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، محملةً الاحتلال مسؤولية تداعيات هذه الانتهاكات، ودعت المجتمع الدولي للتحرك.

أدانت الأمانة العامة ل منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام وزير بحكومة الاحتلال ال إسرائيل ي باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال ، واستمرار إغلاق المسجد ومنع المصلين من دخوله. واعتبرت المنظمة هذا الإجراء بمثابة امتداد لل انتهاكات المتكررة التي تقوم بها إسرائيل ، القوة المحتلة، لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، بالإضافة إلى كونه انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي. وأكدت الأمانة العامة على أن هذه ال انتهاكات تمثل تصعيداً خطيراً للأوضاع في القدس ، وتزيد من التوتر في المنطقة بشكل عام.

كما حذرت من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، ويهدد السلم والأمن الإقليميين. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيانها، حمَّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، التي من شأنها أن تغذي التطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. ودعت المنظمة جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وحماية هذه الأماكن من أي انتهاكات. كما أكدت على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويحقق السلام الدائم في المنطقة. المنظمة أشارت إلى ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتقديمهم إلى العدالة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل. وأكدت على التزامها بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تحقيق حقوقه الوطنية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا السياق، شددت المنظمة على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ورفض أي محاولات لتغيير هذا الوضع أو المساس به. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت ذلك انتهاكاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أكدت أيضاً على ضرورة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يواجهها. كما دعت إلى توفير الدعم الإنساني العاجل للفلسطينيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان. المنظمة اختتمت بيانها بالتأكيد على مواصلة جهودها الدبلوماسية والسياسية، والتنسيق مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، ودعم القضية الفلسطينية العادلة. الأمانة العامة شددت على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني، وتجاوز الخلافات، وتوحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف الوطنية. وأكدت على أهمية دور الشباب الفلسطيني في بناء المستقبل، ودعت إلى تمكينهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في عملية السلام والتنمية. المنظمة أعربت عن تقديرها للدعم الدولي للقضية الفلسطينية، ودعت إلى تعزيز هذا الدعم، وتوسيع نطاقه ليشمل جميع جوانب الحياة الفلسطينية. كما دعت إلى تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أكدت على مواصلة التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عن مقدساته الإسلامية والمسيحية في القدس، والمساهمة في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة





