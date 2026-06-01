منظمة العفو الدولية: الشركات تستخرج البيانات من الإنترنت دون موافقة المستخدمين

تستخدم الشركات تقنيات غير مشروعة لاستخلاص البيانات من الإنترنت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم في تقرير موجز جديد إن ال شركات تستخرج كميات هائلة من ال بيانات المتاحة عبر الإنترنت عبر تقنيات غير مشروعة لاستخلاص ال بيانات من الانترنت بهدف تطوير منتجات ذكاء اصطناعي توليدي خاصة بها، بطريقة تتيح انتهاكًا واسع النطاق لل خصوصية ، ما يجعل هذه الأنظمة غير مشروعة بحكم تصميمها.

مخاطر جسيمة في عمليات استخلاص بيانات مواقع الانترنت على نطاقٍ واسع ومعالجتها واستخدام ذلك لبناء هذه الأنظمة وتدريبها، وتتضمّن هذه المخاطر انتهاكات للحق في الخصوصية، بحكم تصميم هذه العمليات، إلى جانب الآثار السلبية على البيئة والمجتمعات المهمشة تاريخيًا. وقالت ليكيتا بانرجي، رئيسة مختبر المساءلة الخوارزمية في منظمة العفو الدولية: "تقدّم الشركات حول العالم منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي تحت غطاء الكفاءة والتطور، ولكن في الحقيقة، تكرّس هذه الأنظمة الانتهاكات واسعة النطاق للخصوصية عن طريق تقنيات غير مشروعة لاستخلاص البيانات من الإنترنت؛ وهي عملية مؤتمتة لاستخراج البيانات من مواقع الإنترنت، ويشمل ذلك البيانات الشخصية، مثل الصور والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي".

"أتاحت مسارات معالجة البيانات القائمة على الاستخراج، والخيارات التصميمية المتأصلة التي تتخذها شركات التكنولوجيا، وسلاسل الإمداد الاستغلالية، المستخدمة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي توليدي، إطارًا مفاهيميًا للتطوير التكنولوجي يفتح الباب أمام خطر انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان". وبحثت منظمة العفو الدولية في النماذج المشغّلة لبعض أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي شعبية القائمة بذاتها والمتاحة للعامة، بما في ذلك نموذج جي بي تي 3 (GPT3) الذي تقدمه شركة أوبن إي آي (Open AI)، وجيميني (Gemini) التابع لشركة غوغل (Google)، ولاما (Llama) التابع لشركة ميتا (Meta)، وديب سيك (DeepSeek)، وأدوات تقدمها ميدجيرني (Midjourney) وستيبل ديفيوجن (Stable Diffusion).

تعتمد هذه الأنظمة على استخراج المعلومات من مليارات المنشورات والصور العامة على الإنترنت، وفي كثير من الأحيان دون الحصول على الموافقة الصريحة من الأفراد الذين ينشئونها أو يظهرون فيها. ولا يقتصر هذا النهج على انتهاك الخصوصية بحكم تصميمه، ولكن مع اتساع نطاق مجموعات البيانات التي تشغّل نماذج الذكاء الاصطناعي، يتفاقم كذلك المحتوى التمييزي والقائم على الكراهية في مخرجاتها، عدا عن تفاقم الصور النمطية السلبية والانحيازات، لا سيّما تلك القائمة على أساس العرق أو النوع الاجتماعي. هذه الخيارات ليست حتميّة.

يجب علينا مناهضة خيارات التصميم المعتمدة لدى الشركات التي تطوّر أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بالاعتماد على بيانات تدريبية مستخرجة على نطاق واسع وبدون موافقة المستخدمين، بما في ذلك البيانات الشخصية. تعدّ التحيّزات العرقية، والقائمة على النوع الاجتماعي، والثقافية من السمات المتكررة في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما نتج عن البيانات التدريبية التي تُستخلص بشكلٍ كبير من الإنترنت، وبالتالي هي ملوّثة بتحيّزات قائمة على أرض الواقع تضرّ بمجتمعات مهمشة تاريخيًا.

علاوةً على ذلك، تنطوي أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي على خطر المساس بحرية التفكير، فهي قادرة على التأثير على أفكار المستخدمين وتشكيل معتقداتهم الشخصية عن طريق المقترحات التنبؤية. ينطبق ذلك بصفة خاصة على النماذج الأضخم التي تعتمد على بيانات تدريب واسعة النطاق. وأضافت ليكيتا بانرجي: "هذه الخيارات ليست حتميّة.

يجب علينا مناهضة خيارات التصميم المعتمدة لدى الشركات التي تطوّر أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بالاعتماد على بيانات تدريبية مستخرجة على نطاق واسع وبدون موافقة المستخدمين، بما في ذلك البيانات الشخصية"، "هذه واحدة من أكثر الممارسات فداحة لدى شركات الذكاء الاصطناعي التي تعمل دون اكتراث لحقوق الإنسان، ويجب التصدي لها بشكلٍ عاجل. إن اعتماد مسار مختلف للتطوير التكنولوجي أمر ممكن إذا ما بادرت السلطات بالتحرك العاجل لتصحيح المسار".

مع تسارع التطور وتوسع نطاقه في شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتزايد متطلبات البنى التحتية وما يرتبط بها من تكاليف بيئية. تستلزم الاحتياجات الأعلى لمعالجة البيانات، فيما يخص النماذج الأكبر، رقائق تستهلك كميات أكبر من الطاقة، ومراكز بيانات أكبر، وبالتالي، تتطلب مزيدًا من الطاقة والمياه لتفعيلها وتشغيلها. ويؤدي إنتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الكثير من الأحيان إلى أثر سلبي على المجتمعات المهمشة تاريخيًا، حيث تُستغل الأراضي والموارد التي تمتلكها هذه المجتمعات لبناء مراكز البيانات وتلبية متطلبات معالجة البيانات.

ذكر تقرير غوغل للاستدامة لعام 2024 تسجيل زيادة هائلة تُقدّر بنسبة 48% في انبعاثات الشركة لغازات الدفيئة منذ 2019، ويُعزى ذلك إلى انبعاثات مراكز البيانات وسلاسل الإمداد. وعلى نحوٍ مشابه، ازدادت انبعاثات مايكروسوفت (Microsoft)، بنسبة 29 بالمئة ما بين عامي 2020 و2024، وذلك بسبب مراكز البيانات المنفّذة لعمليات داعمة للذكاء الاصطناعي.

وقد أدّى الاستخدام المكثف للموارد في إنتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أن تُبدي مجتمعات محلية، من سيريوس في تشيلي، وكيريتارو في المكسيك، وصولًا إلى أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، مقاومةً لإقامة مراكز للبيانات في المناطق التي تعاني أصلًا على نحو كبير من الجفاف وانقطاعات للتيار الكهربائي. وفي سياق عملية البحث، راسلت منظمة العفو الدولية كلّ من غوغل وأوبن إي آي، وميتا، وستابيليتي إي آي (Stability AI)، وميدجيرني، وديبسيك، لمنحهم الفرصة للرد على نتائج التقرير البحثي الموجز التي تنص على أن نماذجهم تعتمد على تقنيات غير مشروعة لاستخلاص البيانات من الإنترنت، فضلًا عن العديد من المخاوف الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسا





