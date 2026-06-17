منظمة العفو الدولية: تهجير المدنيين في لبنان ومنع عودتهم يرقى إلى جريمة حرب

تحقيق حقوقي يكشف أن إسرائيل تستخدم أوامر الإخلاء لتهجير قسري للسكان في جنوب لبنان، مع إنشاء مناطق عازلة تغطي 6% من مساحة البلاد في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً حقوقياً صادماً يكشف عن انتهاكات جسيمة يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي ال لبنان ية، حيث أكدت المنظمة في تحقيقها الموسع أن عمليات التهجير القسري التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في عدة مناطق لبنان ية، ومنعهم من العودة إلى منازلهم وقراهم، ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وقد استند هذا التحقيق إلى منهجية دقيقة جمعت بين تحليل معمق لأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي منذ بداية عام 2024، وإجراء مقابلات تفصيلية مع عدد كبير من الأشخاص الذين تعرضوا للتهجير القسري من المناطق التي أعلنتها إسرائيل كمناطق محظورة أو عازلة، وهو ما يعكس استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تغيير الديموغرافيا السكانية في تلك المناطق. وأشارت المنظمة إلى أن ما يسمى بالمنطقة العازلة التي فرضتها القوات الإسرائيلية باتت تغطي نحو ستة بالمئة من إجمالي مساحة الدولة اللبنانية، وهي مساحة شاسعة يتم منع آلاف المدنيين من الوصول إليها، مما يحولها إلى مناطق معزولة ومقطوعة عن محيطها الاجتماعي والاقتصادي.

وفي تفاصيل التقرير، شددت منظمة العفو الدولية على أن استخدام الجيش الإسرائيلي المتكرر والواسع النطاق لأوامر الإخلاء الجماعي لم يكن مجرد إجراءات احترازية لحماية المدنيين، بل كان أداة متعمدة لترويع مئات الآلاف من السكان ودفعهم للنزوح القسري تحت وطأة التهديد والقصف. وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً ومباشراً للقانون الدولي الإنساني، حيث تم استخدام هذه الأوامر في جنوب لبنان كوسيلة لإفراغ القرى والبلدات من سكانها الأصليين، ومن ثم منع عشرات الآلاف منهم من العودة إلى ديارهم.

وأضافت المنظمة أن هذا النوع من النقل غير المشروع للسكان يمثل خرقاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان في الأراضي المحتلة أو أثناء النزاعات المسلحة، مما يضع هذه الأفعال في إطار جرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة الدولية والمحاسبة القانونية الصارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع. وعلى الصعيد الميداني والإنساني، كشف التقرير عن حجم المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني، حيث تشير معطيات وزارة الصحة اللبنانية إلى أن العدوان الإسرائيلي الموسع قد أسفر عن سقوط ثلاثة آلاف وثمانمئة وستة وعشرين قتيلاً، وإصابة أكثر من أحد عشر ألفاً وثمانمئة وواحد وخمسين جريحاً، بالإضافة إلى تشريد أكثر من مليون نازح فقدوا منازلهم واستقرارهم.

وقد لاحظت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي قام بتوسيع نطاق عمليات التهجير الجماعي بشكل جذري، وواصل تدمير البنى التحتية المدنية والمنازل والمرافق العامة بشكل منهجي لإفراغ أجزاء واسعة من الجنوب اللبناني من سكانها، مما يجعل العودة في المستقبل أمراً بالغ الصعوبة بسبب حجم الدمار الهائل. وفي هذا السياق، دعت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إلى ضرورة الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن الحل لا يكمن في اقتلاع المجتمعات من جذورها أو فرض مناطق محظورة، بل في احترام السيادة اللبنانية الكاملة.

ختاماً، يسلط هذا التحقيق الضوء على المعاناة المستمرة لسكان جنوب لبنان الذين يواجهون خطر فقدان أراضيهم إلى الأبد نتيجة سياسة المناطق العازلة. فإسرائيل لا تزال تحتل مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود طويلة، والبعض الآخر استولت عليه خلال المواجهات السابقة، وصولاً إلى التوغل الحالي الذي تجاوز عشرة كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية.

إن استمرار هذه السياسة من التدمير الممنهج والتهجير القسري يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً للضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه الجرائم وإعادة كافة النازحين إلى ديارهم وتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم، مع التأكيد على أن القوانين الدولية يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء لضمان العدالة والسلام في المنطقة، بعيداً عن سياسات فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية والترهيب





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