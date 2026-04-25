منظمة العفو الدولية: جبن الدول يعيق محاسبة أمريكا وروسيا وإسرائيل

تقرير لمنظمة العفو الدولية ينتقد صمت الدول تجاه انتهاكات القانون الدولي من قبل أمريكا وروسيا وإسرائيل، ويشير إلى أن أوروبا تتخاذل بسبب جبنها الأخلاقي وتأثير الضغوط السياسية والاقتصادية.

استنكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي سياسات ترامب وبوتين ونتنياهو، واصفة إياها بـ"هجمات افتراسية" على القانون الدولي والتعاون العالمي. وأكدت أن العديد من الدول تتغاضى عن انتهاكات هذه الدول، معتبرة أن ذلك نابع من جبنها وتخاذلها.

وأشارت إلى أن إسبانيا تقدم مثالاً على دولة قادرة على اتخاذ مواقف ثابتة، وتساءلت عن سبب عدم قدرة بقية الدول على فعل الشيء نفسه. ودعت المنظمة إلى وقف مهادنة هذه القيادات السياسية ومقاومة هجماتها التي تهدد الإنسانية. تزامن صدور التقرير مع اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين لمناقشة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إلا أن ألمانيا وإيطاليا استخدمتا حق النقض، ولم تؤيد طلب التعليق سوى إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا.

على الرغم من ذلك، وقع مليون مواطن أوروبي عريضة تطالب بتعليق الاتفاقية بسبب جرائم إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان. وأوضحت المنظمة أن عجز الدول الأوروبية عن التصدي لدول مثل أمريكا وإسرائيل يعود إلى جبنها الأخلاقي المتوارث. وكشفت عن أن إسرائيل تستفيد بشكل كبير من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ قيمة المبادلات التجارية بينهما أكثر من 42 مليار يورو سنوياً، وتمثل نسبة كبيرة من واردات وصادرات إسرائيل.

ألمانيا هي الشريك التجاري الأول لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، وتليها هولندا وإيرلندا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا. كما أن ألمانيا هي المزود الرئيسي للأسلحة الثقيلة لإسرائيل، حيث تحصل على ثلثي احتياجاتها العسكرية من الولايات المتحدة، والباقي من ألمانيا. ومنحت ألمانيا تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة 580 مليون يورو منذ أكتوبر 2023. في المقابل، تعتبر الصادرات العسكرية الفرنسية لإسرائيل ضئيلة مقارنة بإجمالي مبيعات الأسلحة الفرنسية.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل لا تمثل وزناً اقتصادياً أو دفاعياً كبيراً بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأن عجز الدول الأوروبية عن التصدي لها يعود إلى جبنها الأخلاقي المستمر





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines