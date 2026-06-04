منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشيد بتعاون سوريا الجديدة وتوثّق تسليم 34 صندوق وثائق

في جلسة مجلس أمن مخصصة، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تسليم الحكومة السورية 34 صندوق وثائق، مع إشادة عالمية بالتعاون الحثيث من الإدارة الجديدة للتوصل إلى الالتزام الكامل بالمعاهدة، وقلق من ذخائر غير معلنة قد خلفتها regime السابق.

في جلسة مهمة عقدها مجلس الأمن ال دولي يوم الخميس، ناقش المجتمع ال دولي التقدم المحرز في ملف الأسلحة الكيميائية السورية، حيث أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن السلطات السورية سلمتها 34 صندوقًا تحتوي على وثائق ومع archival المواد المتعلقة بالبرنامج الكيميائي السابق، والتي يجري تحليلها حاليًا.

وأشادت المنظمة بالتعاون الجاد من الحكومة السورية الحالية، التي تعمل على ضمان الالتزام الكامل بحظر هذه الأسلحة، مع التعبير عن قلقها إزاء إمكانية وجود ذخائر كيميائية لم يتم الكشف عنها من قبل regime السابق. ورحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو بهذا التعاون، واصفة إياه بأنه أدى إلى "تقدم هائل"، وذكرت أن فرقًا أممية زارت مواقع متعددة في سوريا وعثرت على مواد مشابهة لتلك المستخدمة في هجمات كيميائية سابقة.

من جهتها، أشادت الممثلة الأمريكية تامي برروس بمرونة سوريا وعزيمتها على إغلاق هذا الملف، ودعت إلى استمرار الدعم الدولي. وأكدت الممثلة البريطانية أن نظام الأسد ادعى سابقًا التخلي عن أي برنامج نشط بعد 2014، لكن الاكتشافات الأخيرة كشفت زيف هذا الادعاء. كما أكد مندوب فرنسا على ضرورة تدمير ما تبقى من مخزونات كيميائية، بينما شدد مندوب اليونان على أن الشعب السوري يستحق طي صفحة هذا الملف.

من ناحية أخرى، شارك الوفد السوري في انتخاب خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2027-2028، وهنأ الدول الفائزة. في تطور منفصل، يبحث الوزير السوري أسعد الشيباني في الجزائر ملفات تعاون مع المسؤولين الجزائريين. وإحصائيًا، كشفت ألمانيا أن السوريين شكلوا أكبر مجموعة حصلت على جنسيتها للعام الخامس على التوالي. وأخيرًا، حسمت سوريا جدلاً حول نظامها المالي الجديد بالتبني الرسمي لنموذج "الشراكة الاستراتيجية" بين القطاعين العام والخاص كبديل عن الخصخصة المطلقة





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