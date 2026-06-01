منظمة العفو الدولية تدين اعتقال أكثر من ألف شخص في دول الخليج بسبب التعبير عن آراء الحرب

أفادت العفو الدولية بأن دول مجلس التعاون الخليجي اعتقلت أكثر من ألف شخص في حملة قمع شاملة استهدفت كل أشكال التعبير المرتبط بالحرب، متهمين إياهم بنشر شائعات أو محتوى يُعَتبر تهديدًا للأمن الوطني، فيما انتقدت المرايف القيود القانونية غير المتوافقة مع معايير حقوق الإنسان.

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم أن السلطات في دول مجلس التعاون الخليجي قامت باعتقال أكثر من ألف شخص في إطار حملة قمع واسعة النطاق استهدفت جميع أشكال التعبير المرتبط بالحرب، سواء على الإنترنت أو في الخروج عن الآراء حول الصراع الأمريكي‑الإسرائيلي وتدخل إيران.

وشملت إجراءات القمع سحب الجنسية من عدد من المواطنين في الكويت والبحرين، كعقوبة لتعبيرهم عن آرائهم. عقب اندلاع القتال، استندت دول الخليج إلى مخاوف الأمن الوطني لتصدر تحذيرات شاملة تحظر نشر أي محتوى يُعرّف "شائعة" أو "معلومات كاذبة" حول الحرب، أو يُستند إلى "مصادر مجهولة".

وبعد ذلك، بدأت عمليات اعتقال جماعية في الإمارات وقطر والسعودية وعمان، حيث تم توجيه الاتهامات للمتهمين بالتصوير ونشر مقاطع فيديو توثق الاعتراضات الصاروخية أو الأضرار الناجمة عن القذائف، وكذلك بتهم "تمجيد" عدوٍ أو تعاطف مع إيران.



وفقًا لتصريحات هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، لا تُعدّ القيود المفروضة على حرية التعبير متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إذ يجب أن تكون محددة بوضوح في القانون، وتخدم غايةً مشروعةً، وتكون ضرورية ومتناسبة.

ورأت المرايف أن القوانين المستخدمة في دول الخليج، خاصة تلك المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني، تتضمن صيغًا غامضة تسمح للسلطات بفرض عقوبات شديدة بصورة عشوائية، ما يتجاوز ما يحدده القانون الدولي.



المؤسسة حققت مع 16 شخصًا - من بينهم صحفيون ونشطاء ومواطنون ومقيمون - معظمهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الانتقام.

وثقت المنظمة ثماني حالات اعتقال مباشرة ترتبط بالتعبير، واستندت إلى بيانات رسمية صادرة عن حكومات دول المجلس، بالإضافة إلى تقارير وسائل الإعلام المحلية والسفارات الأجنبية وتوثيقات منظمات حقوق الإنسان الإقليمية. في الكويت، أُعلن عن اعتقال 33 شخصًا بين الأول والثلاثين من مارس، بينهم ثلاث نساء وأحد الأجانب، بتهم تشمل نشر محتوى يُظهر تعاطفًا مع "منظمات إرهابية" أو تصوير بدون تصريح بطائرات بدون طيار أو نشر أخبار كاذبة.

وفيما بعد، أصدرت محكمة جزائية خاصة بالأمن الداخلي أحكامًا بحق 204 متهمين في أبريل ومايو، متهمة إياهم بالتعبير عن التعاطف مع "العدوان الإيراني" وإثارة الفتنة الطائفية ونشر أخبار كاذبة، حيث حُكم على أغلبهم بالسجن ما بين ثلاث إلى عشرة أعوام، بينما أُعفي عدد آخر من العقوبات. هذه الإجراءات تسلط الضوء على نهج صارم تواجه به دول الخليج تدفق المعلومات في أوقات النزاع، ما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل حرية التعبير والحقوق المدنية في المنطقة





قمع حرية التعبير منطقة الخليج منظمة العفو الدولية قوانين الطوارئ الاعتقالات الجماعية

