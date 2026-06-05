منظمة الصحة العالمية تطلب 580 مليون دولار لاحتواء تفشي إيبولا في مناجم الكونغو

المنظمة تطلب تمويلاً كبيراً لخطتها المشتركة مع مراكز الأمراض الأفريقية لمواجهة تفشي إيبولا في منطقة مونغبالو التعدينية بالكونغو، حيث يرتبط انتشار الفيروس بتدفق عمال المناجم وتجارة الذهب.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الخطة المشتركة مع مراكز الأمراض الأفريقية لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تتطلب تمويلاً يقدر بـ 580 مليون دولار.

يأتي هذا الطلب في ظل تصاعد المخاوف من توسع نطاق الوباء في مناطق التعدين التي تحولت إلى بؤرة رئيسية لانتشار العدوى. وتُشير المصادر المطّلعة إلى أن بلدة مونغبالو الواقعة في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد تحولت إلى مركز تفشي المرض بعد أن ساهمت حركة عمال المناجم وتجارة الذهب في تسريع انتقال الفيروس بين السكان المحليين.

يُعَدُّ التفشي الحالي ثالث أكبر تفشٍ لإيبولا في تاريخ الكونغو، وقد بدأ منذ فبراير الماضي، إلا أن السلطات لم تكتشفه إلا في منتصف مايو بسبب ارتباطه بسلالة "بونديبوغيو" الأقل شهرة، والتي لا يتوفر لها علاج معتمد حتى الآن. وتأتي أهمية هذه السلالة في أن الذهب، وهو المصدر الرئيسي للعيش في مونغبالو لأكثر من قرن، يجذب آلاف العمال من أجزاء مختلفة من الكونغو والدول المجاورة، ما يولد تدفقاً بشرياً كثيفاً يسهم في نقل الفيروس بين المناطق الموبوءة وغير الموبوءة.

أفادت التقارير أن عدد الوفيات المشتبه بها قد ارتفع إلى نحو 300 شخص، بينما يُقدّر المسؤولون المحليون وفاة أكثر من 80 شخصاً في الأسابيع التي سبقت الإعلان الرسمي عن التفشي. وعلى الرغم من تزايد عدد الإصابات، يواصل العديد من عمال المناجم عملهم اليومي داخل الألغام، حيث لا يجدون بديلاً لاكتساب عائدات الذهب لضمان معيشتهم.

وتواجه السلطات الصحية تحديًا إضافيًا يتمثل في انتشار الشائعات والشكوك حول وجود المرض، إذ يعتقد بعض السكان أن إيبولا مجرد وسيلة لجني الأموال من قبل جهات طبية أو منظمات أجنبية. أكد المسؤولون الصحيون أن إقناع المجتمعات المحلية بالالتزام بإجراءات الوقاية يبقى العقبة الأكبر في مواجهة الوباء، خاصة مع غياب علاج أو لقاح معتمد للسلالة الحالية.

وفي ظل استمرارية عمليات الفحص والتتبع الوبائي، تخشى المنظمات الدولية من أن يكون الفيروس قد انتشر على نطاق أوسع مما تظهره الأرقام الرسمية، خصوصًا مع استمرار النشاط الاقتصادي وحركة التنقل المرتبطة بتجارة الذهب. وتأمل منظمة الصحة العالمية أن يساهم التمويل المطلوب في تعزيز قدرات الاستجابة الصحية، وتوسيع نطاق الفحوصات والمراقبة الوبائية، ومنع تحول التفشي الحالي إلى أزمة صحية إقليمية أوسع





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إيبولا الكونغو الديمقراطية تمويل صحي مناجم الذهب الأوبئة

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