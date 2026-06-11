منطقة المشجعين في حي جاكس وتفاصيل افتتاح مونديال 2026

تغطية شاملة لانطلاق منطقة المشجعين في حي جاكس بالرياض، واستعراض تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك والنظام الجديد للبطولة وموعد النهائي في نيوجيرسي.

تستعد مدينة الرياض لاستقبال حدث رياضي وثقافي استثنائي من خلال تحويل حي جاكس إلى منطقة مشجعين متكاملة تنقل أجواء الإثارة والحماس الخاصة بكأس العالم إلى قلب العاصمة، وذلك ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

تهدف هذه المبادرة إلى خلق تجربة غامرة للجماهير تتيح لهم معايشة كل لحظة من لحظات المونديال عبر شاشات عرض عملاقة وتقنيات صوتية متطورة، مما يجعل حي جاكس نقطة تلاقي لعشاق الساحرة المستديرة من مختلف الجنسيات، حيث يتم دمج الفنون العصرية التي يشتهر بها الحي مع شغف كرة القدم العالمي في بيئة تفاعلية تضمن للمشجعين الاستمتاع بالمباريات في أجواء احتفالية صاخبة تماثل تلك التي تشهدها الملاعب العالمية. وفي سياق متصل، خطفت مراسم افتتاح بطولة كأس العالم 2026 الأنظار بعروضها الفنية التي استمرت لمدة عشرين دقيقة، حيث قدمت المكسيك لوحة بصرية مذهلة استعرضت من خلالها تاريخها العريق وحضارتها الضاربة في القدم.

وقد ركز الحفل بشكل أساسي على إبراز التراث الأزتيكي الذي يمثل حجر الزاوية في الهوية المكسيكية، من خلال رقصات فلكلورية ضخمة وأزياء تقليدية تعكس فخر الشعب المكسيكي بجذوره. ولم يقتصر الحفل على الجانب البصري فحسب، بل شارك فيه نخبة من ألمع نجوم الموسيقى على المستوى العالمي الذين قدموا وصلات غنائية ألهبت حماس الحاضرين، وكان من أبرزها الأغنية الرسمية للمونديال التي تحمل اسم داي داي، والتي أصبحت منذ اللحظات الأولى نشيداً يتردد في أرجاء الملعب.

كما شهد الحفل لحظة مهيبة تمثلت في موكب استعراض أعلام الدول الـ48 المشاركة، مما عكس روح الوحدة والتآخي الرياضي بين مختلف الشعوب، واختتمت الفقرات الفنية بالنشيد الرسمي للبطولة بعنوان دي أن ايه، وهو عمل موسيقي مبتكر يمزج بين رقي الأوبرا وصخب الموسيقى الإلكترونية الحديثة، ليؤكد على التناغم بين الأصالة والحداثة. ومع انقضاء مراسم الافتتاح، بدأت الأنظار تتجه نحو أرضية ملعب أزتيكا التاريخي الذي تأهب لاستقبال المباراة الافتتاحية المرتقبة بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا، في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتكتسب هذه النسخة من المونديال أهمية استثنائية نظراً للتغييرات الجذرية في نظام البطولة، حيث ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، مما يفتح الباب أمام دول جديدة للمنافسة على اللقب العالمي. كما تم تمديد فترة البطولة لتستمر على مدار 40 يوماً، تشهد خلالها الجماهير 104 مباريات مليئة بالتحديات والندية.

ووفقاً للنظام الجديد، تم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، حيث يتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، بينما تظل الفرصة قائمة أمام أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، مما يضيف عنصر التشويق حتى الثواني الأخيرة من مباريات المجموعات. أما عن المحطة الختامية لهذه الرحلة الكروية الملحمية، فقد تقرر أن تقام المباراة النهائية في التاسع عشر من يوليو عام 2026 على أرضية ملعب ميت لايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ويعتبر هذا الملعب من أكبر وأحدث الملاعب التي ستستضيف منافسات البطولة، حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات لاستقبال الحشود الجماهيرية الغفيرة التي ستأتي من كافة أنحاء العالم لمشاهدة تتويج البطل الجديد. إن هذا التوسع في عدد الفرق والملاعب والمناطق التفاعلية مثل منطقة المشجعين في حي جاكس يعكس الرؤية الجديدة لتطوير كرة القدم وجعلها أكثر شمولية وانتشاراً، ليكون مونديال 2026 ليس مجرد بطولة رياضية بل تظاهرة ثقافية واجتماعية كبرى تجمع العالم تحت راية واحدة من التنافس الشريف والروح الرياضية العالية





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كأس العالم 2026 حي جاكس منطقة المشجعين ملعب أزتيكا ملعب ميت لايف

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