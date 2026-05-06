منصة قوى تعزز التحول الرقمي في سوق العمل السعودي عبر خدمات متطورة لإدارة العقود ونقل الخدمات

استعراض شامل للخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة قوى، بما في ذلك إدارة عقود العمل ومبادرة الاندماج في سوق العمل وتسهيلات نقل الخدمات لتعزيز الامتثال وتحسين بيئة العمل.

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وتعزيز الشفافية والرقابة في القطاع الخاص، أكدت منصة قوى التابعة ل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن خدمة إدارة عقود العمل تمثل حجر الزاوية في عملية التحول الرقمي الإداري للمنشآت.

تتيح هذه الخدمة المتطورة لأصحاب العمل والمنشآت بمختلف أحجامها القدرة على إنشاء عقود العمل وتوثيقها وإنهائها بشكل إلكتروني كامل، مما يقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية ويسرع من وتيرة الإجراءات الإدارية بشكل ملحوظ. ومن النقاط الجوهرية التي شددت عليها المنصة هي أن توثيق عقد الموظف السعودي عبر المنصة لم يعد مجرد إجراء تنظيمي تكميلي، بل أصبح شرطاً أساسياً وحتمياً لاحتسابه ضمن برنامج نطاقات، وهو البرنامج الذي يحدد نسب التوطين في المنشآت ويؤثر بشكل مباشر على تصنيف المنشأة وقدرتها على الاستفادة من الخدمات الحكومية، مما يضمن حقوق الموظف السعودي ويوفر مرجعية قانونية واضحة وموثقة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين.

أما فيما يتعلق بالحالات النظامية للموظفين بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، فقد أوضحت منصة قوى آلية دقيقة للتعامل مع انتهاء العقود، حيث تتحول حالة الموظف تلقائياً إلى متغيب عن العمل بمجرد انتهاء مدة عقده الموثق إلكترونياً. ومع ذلك، حرصت المنصة على توفير هامش زمني يمنح الموظف فرصة حقيقية لتصحيح وضعه النظامي، حيث يتم منحه مهلة نظامية تصل إلى ستين يوماً، يمكن خلالها نقل خدماته إلى صاحب عمل جديد أو إعادة التعاقد مع صاحب العمل الحالي لضمان استمرارية العمل والإنتاجية.

وفي حال انقضاء هذه المهلة دون اتخاذ أي إجراء قانوني أو تعاقدي ملموس، يتم تطبيق الحالة النظامية المترتبة على التغيب، وهو ما يهدف إلى تنظيم سوق العمل ومنع وجود عمالة غير مرتبطة بعقود رسمية تضمن حقوقها. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المنصة إلى أن طلبات تعديل العقود تخضع لضوابط زمنية صارمة، حيث تبلغ مهلة طلب التعديل عشرة أيام فقط، مع التأكيد على عدم إمكانية التراجع عن الطلب بعد تقديمه رسمياً، مما يستوجب على جميع الأطراف توخي الدقة التامة قبل إرسال أي تعديلات تعاقدية.

وفي سياق تسهيل حركة العمالة وتحسين مرونة سوق العمل، لفتت قوى إلى إتاحة خدمات نقل الموظفين غير السعوديين بين أصحاب العمل المختلفين، وكذلك تسهيل عملية نقل الموظفين بين فروع أو منشآت تتبع لنفس الكيان القانوني إلكترونياً. هذا الإجراء يساهم بشكل فعال في تسريع عمليات إدارة الموارد البشرية وتقليل البيروقراطية الإدارية التي كانت تعيق نمو الشركات.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت المنصة مبادرة الاندماج في سوق العمل، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى معالجة أوضاع العمالة التي تم تصنيفها كمتغيبة عن العمل نتيجة انتهاء العقود أو انقضاء المهلة النظامية. تهدف هذه المبادرة إلى إعادة دمج هؤلاء العمال في علاقات تعاقدية جديدة وقانونية، مما يساهم في تقليل نسب العمالة السائبة وتعزيز الاستقرار المهني داخل المملكة.

ومع ذلك، وضعت المنصة ضوابط دقيقة لهذه المبادرة، حيث استثنت فئات معينة من الاستفادة منها، مثل العامل المقيم الذي لم يقضِ اثني عشر شهراً داخل أراضي المملكة، أو أولئك الذين تحولت حالتهم إلى متغيب بسبب انتهاء تأشيرة الخروج النهائي، إضافة إلى العمالة المسجلة بأرقام حدودية أو من يحملون حالة موقوف نظامياً. كما تطرقت المنصة إلى تحديثات هامة تتعلق بنقل خدمات التابعين، حيث أوضحت أن عملية نقل التابع لم تعد تتطلب موافقة رب الأسرة كشرط مسبق، بل أصبحت تتم الموافقة عبر الحساب الشخصي للتابع في منصة قوى، مما يمنح استقلالية أكبر في إدارة المسار المهني للتابعين بما يتوافق مع تطلعاتهم العملية.

ومن جانب آخر، لضمان استمرارية الأعمال عند انتقال ملكية المنشآت، أكدت قوى أن بيانات الموظفين يتم نقلها بشكل آلي وتلقائي إلى المالك الجديد، مما يضمن عدم ضياع الحقوق التعاقدية للموظفين ويحافظ على استقرار المنشأة التشغيلي خلال مراحل الانتقال الإداري أو عمليات الاستحواذ والاندماج. ختاماً، تأتي كافة هذه الخدمات والمبادرات كجزء من استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي الشامل في المملكة، تماشياً مع رؤية 2030 الطموحة.

إن الهدف الأساسي من هذه الأدوات التقنية هو رفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح العمالية، وتقليل النزاعات العمالية من خلال توثيق كل تفاصيل العلاقة التعاقدية إلكترونياً وبشفافية عالية. كما تسعى الوزارة من خلال منصة قوى إلى تحسين تجربة المستخدم سواء كان صاحب عمل يسعى لإدارة موارده البشرية بكفاءة، أو عاملاً يرغب في ضمان حقوقه وتطوير مسيرته المهنية في بيئة عمل آمنة ومنظمة.

إن هذا التوجه نحو الرقمنة لا يسهل الإجراءات فحسب، بل يرفع من تنافسية سوق العمل السعودي ويجعله أكثر جاذبية للكفاءات المحلية والعالمية على حد سواء





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منصة قوى سوق العمل السعودي إدارة العقود وزارة الموارد البشرية التحول الرقمي

United States Latest News, United States Headlines