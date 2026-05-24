منصة إحسان تعزز البنية التحتية لخدمة ضيوف الرحمن بمشاريع إنشائية وتنموية مستدامة

تفاصيل مبادرات منصة إحسان في بناء وتجهيز المساجد على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بتبرعات تجاوزت 309 ملايين ريال، دعماً لرؤية المملكة 2030 في تحسين تجربة الحجاج.

تمثل خدمة ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية قيمة دينية ووطنية عليا، ومن هذا المنطلق عملت المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان على تكريس كافة إمكانياتها لتعزيز الأثر الإنساني والتنموي خلال موسم حج 1447هـ، حيث شهد عام 2025م تدفقاً كبيراً من عطاءات المحسنين التي تجاوزت قيمتها 309 ملايين ريال سعودي.

وقد تم توجيه هذه المساهمات السخية نحو مشاريع نوعية تهدف إلى تيسير رحلة الإيمان للحجاج والمعتمرين، وفي مقدمتها دعم بناء 10 مساجد وجوامع استراتيجية موزعة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المشاعر المقدسة، مع التخطيط لافتتاح 5 مساجد أخرى في وقت قريب جداً. هذه الجهود تأتي بتنفيذ مباشر من جمعية العناية بمساجد الطرق، وبدعم سخي من المتبرعين عبر المنصة، مما يؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه إحسان في تحويل التبرعات الفردية إلى مشاريع مؤسسية مستدامة تخدم الملايين من المسلمين القادمين من شتى بقاع الأرض.

إن الهدف الجوهري من هذه المبادرات هو تهيئة بيئة إيمانية متكاملة تضمن للحاج والمعتمر أداء عباداته في أجواء من الطمأنينة والراحة. فقد صُممت هذه الجوامع لتكون مراكز استراحة روحية وخدمية على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الحج؛ حيث تستوعب هذه المساجد في أوقات الذروة والمواسم الدينية ما متوسطه 9,000 مصلٍ ومصلية في الجامع الواحد، بينما تستمر في تقديم خدماتها لبقية المسافرين والعابرين بمعدل يصل إلى 2,000 مصلٍ ومصلية في غير المواسم.

ولم تقتصر العناية على الجانب الإنشائي فحسب، بل شملت تجهيزات دقيقة تراعي كافة الاحتياجات الأساسية، حيث تم إنشاء مصليات واسعة ومهيأة، ومرافق خدمية متطورة، ودورات مياه مجهزة، ومناطق مخصصة للوضوء وفق أعلى المعايير الصحية، بالإضافة إلى تركيب أنظمة تكييف حديثة وإضاءة موفرة للطاقة، لضمان توفير أقصى درجات الراحة والسكينة لضيوف الرحمن في ظل الظروف المناخية المختلفة. علاوة على ذلك، يأتي هذا التعاون الوثيق بين منصة إحسان وجمعية العناية بمساجد الطرق ليعكس نموذجاً ناجحاً في الشراكة بين القطاع غير الربحي والجهات التنفيذية المتخصصة، حيث تتولى الجمعية مهام الإشراف الهندسي الدقيق وعمليات التشغيل والصيانة الدورية، مما يضمن استدامة هذه المنشآت وكفاءتها التشغيلية على المدى الطويل.

إن هذه التحركات لا تعبر فقط عن عطاء مادي، بل هي تجسيد حي لقيم التكافل الاجتماعي والترابط الإنساني المتجذر في المجتمع السعودي. كما تنسجم هذه المبادرات بشكل كامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي، وتعظيم أثر القطاع الثالث في التنمية الوطنية من خلال تمكين المشاريع الوقفية التي تترك أثراً باقياً ومستمراً.

وفي إطار سعيها الدائم لتوسيع نطاق الخير، تفتح منصة إحسان أبواب المساهمة أمام الجميع طوال العام في مختلف المجالات التنموية والخيرية، مؤكدة على أهمية صندوق إحسان الوقفي في ضمان استمرارية هذه المشاريع وتوسعها. ويمكن للمحسنين تقديم مساهماتهم بكل سهولة ويسر عبر تطبيق المنصة الذكي أو الموقع الإلكتروني الرسمي، أو من خلال التواصل عبر الرقم الموحد، مما يسهل عملية الوصول إلى المشاريع الأكثر احتياجاً ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بأعلى درجات الشفافية والموثوقية، لتبقى إحسان منارة للعطاء ورمزاً للتضامن الإنساني في خدمة الإسلام والمسلمين





