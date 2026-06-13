منصة تابي تطلق مسلسلاً جديداً عن صمود الشعب الفلسطيني

أعلنت منصة تابي التابعة لشبكة تي آر تي التركية عن إطلاق مسلسلها الجديد صمود، وهو عمل درامي يروي قصة طبيبة شابة ذات أصول فلسطينية تركية تكتشف هويتها، ويركز على معاناة الشعب الفلسطيني ويحاول إبقاء القضية حاضرة في الذاكرة العامة رغم محاولات حذف المحتوى الفلسطيني من بعض المنصات.

أعلنت منصة تابي الرقمية التابعة ل شبكة تي آر تي التركية، أنها ستطلق غدًا الأحد مسلسلها الجديد صمود، في إطار دعم التوعية ب القضية الفلسطينية . العمل من إخراج دوغان أوميت قاراجا، وشارك في إعداد السيناريو الخاص به كل من عبد السلام دورماز، وعيسى يلدز، وعهد تيكين، وعلي تشاقماق.

وفي فعالية العرض الخاص بالمسلسل في إسطنبول، قال المدير العام لشبكة تي آر تي محمد زاهد صوباجي إن تركيا تُعد من أكثر الدول دعماً لنضال الشعب الفلسطيني. وأكد أن الشبكة تسعى إلى إبقاء هذا التضامن حاضرا ليس فقط عبر التصريحات، بل أيضاً من خلال الأعمال الإعلامية والدرامية.

وأوضح أن كلمة صمود عربية وتعني المقاومة، والإصرار، والثبات، إلا أنها تحمل عند الحديث عن فلسطين معاني أوسع بكثير من مجرد المقاومة المسلحة، إذ تعبّر عن التمسك بالأرض، والحفاظ على الهوية، والاستمرار في الحياة رغم الظروف الصعبة. وأضاف أن المسلسل يأتي في إطار دعم التوعية بالقضية الفلسطينية وإبقاء أحداث غزة حاضرة في الذاكرة العامة.

ولفت إلى أن المسلسل يساهم في تعزيز الاهتمام الإنساني والإعلامي بما يجري في فلسطين، رغم أن أي عمل درامي لا يمكنه أن يحيط بكل تفاصيل الواقع بشكل كامل. وأكد أن العديد من المنصات الدولية قامت خلال السنوات الأخيرة بحذف محتويات متعلقة بفلسطين، فيما أنشأت منصة تابي قسماً خاصاً بعنوان قصص الفلسطينيين يضم أعمالاً ووثائق من أرشيف تي آر تي المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقالت الممثلة شفاء نور غل، التي تؤدي دور ميليسا، إنها تذهب إلى فلسطين بحثاً عن جذورها دون أن تدرك طبيعة ما ستواجهه هناك، لكنها تنخرط لاحقاً في معاناة الشعب الفلسطيني وتتحول إلى شخصية فاعلة في دعم قضيته. ينتمي العمل إلى فئة الأكشن والدراما، ويروي قصة طبيبة شابة هي ابنة أب فلسطيني وأم تركية، تنطلق في رحلة لاكتشاف جذورها وهويتها، لتجد نفسها في قلب واقع صعب داخل فلسطين.

يُذكر أن إسرائيل أُقيمت عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية





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