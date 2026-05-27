تسلط التركيز على بنية تحتية متطورة تمنح الحجاج طعام هادئ وتقسيمًا فعّالًا للزحام، مع تفاصيل الصيانة الفائقة والشبكة التشغيلية التي تضمن السلامة والراحة.

في أحد أرقى أيام موسم التشريق، شهدت مشاعر منى في مكة المكرمة لحظة تاريخية مع وصول أولى طلائع ال حجاج إلى منشأة الجمرات الحديثة. هذه المنشأة، التي تعتبر من أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها المملكة العربية السعودية في المشاعر المقدسة، تجسد نقلة نوعية في إدارة الحشود وتكاملها الهندسي معfrastructure الخدماتية.

تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من ثلاث مئات ألف حاج في الساعة، ما يتيح تفويجًا مرنًا وآمنًا خلال ذروة أداء شعيرة رمي الجمرات. تُظهر الصور المقتونة في اللقطة الأخيرة تفاعلاً مهيبًا للحجاج الذين يلتفون حول المنشأة ذو الطابع الديني، مؤكدين على أن هذه الشعيرة ترتبط بأخلاقية الطاعة والاقتداء بأحكام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعد أحد أرقى المناسبات في الحج وإدارتها الدقيقة المنسقة مع أعلى المعايير الهندسية والتنظيمية العالمية.

كانت الجمرات التاريخية قبل ذلك عبارة عنها أعمدة حجرية صغيرة محاطة بممرات ضيقة، ما يولد في أوقات الذروة ازدحامًا وتضيقًا في مسار الحجاج لقيادةهم نحو أركان النسك. أما الأن، فقد تحولت المنشأة إلى معلم هندسي مت{ج}كمل، يتكون : : : : يتم واحدة خمسة طوابق يضيف إلى طولها تسعمائة وخمسون مترًا، وعرضها ثمانون مترًا.

تحت ضوء التهوية والتعديل، يتضمن المنشأة 386 سلمًا كهربائيًا و11 مبنى للـ سلالم الكهربائية، وتضم جسورًا متعددة الاتجاهات، وممرات للدخول والخروج، ومخارج للطوارئ، وأنظمة تبريد ومراقبة ذكية متكاملة، ناعمة البادرة في تجمع الحجاج. وتعمل فرق ميدانية متخصصة على مدار الساعة لضمان سلامة الحجاج وتقديم الخدمات الطبية والإرشادية، لا تقتصرها على الخدمات الأمنية والخدمية. هذا التنسيق يُدعم بانتشارات شاشات إرشادية بلغات متعددة، وكاميرات مراقبة عالية الدقة، تُساعد في تنظيم وتسهيل حركة الحجاج والتحكم في الكثافة البشرية وتقليل حوادث الحوادث.

قد قامت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذي يعمل كذراع تنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- بتنفيذ صيانة شاملة وتزويد المنشأة بشبكة تشغيلية متكاملة، تشمل 340 سلمًا كهربائيًا، و682 كاميرا مراقبة رقمية، و228 عربة قولف لتسهيل التنقل داخل المنشأة. تضمنت خطة السلامة في المنشأة نظام إطفاء متطور بأكثر من 295 صندوق حريق، 1078 طفاية حريق، و3350 رشاش إطفاء تلقائي؛ إلى جانب صيانة وتشغيل 456 وحدة تكييف، لأنواع مختلف الأسطوانة، ورختم 74 ألف وحدة إضاءة ضوئية عالية لضمان الإضاءة الكافية في مختلف الأدوار.

كما تم صيانة الجسور والمنحدرات والأنفاق والبدروم، مع تحديث مساندة معدات الإطارات المعدنية والإضاءة، وتشغيل 1216 لوحة إرشادية متعلقة بتحديد مسارات المشاة، وإصلاحات فنية مطلوبة للمظلة والهياكل المعدنية، بالإضافة لإقامة أربع خيام رئيسية في الجسر الرابع، واستكمال عبارات السيول وقنوات التصريف في المواقف. بإمكان أي زائر أن يرى تفاصيله في منشأة ذات بنية تحتية متقدمة، تتضمن أكثر من 28000 حاجز بلاستيكي يُحافظ على تنظيم حركة الحجاج وتوجيه المسارات بدقة، كما يُعزز تجربة التفويج الآمنة والسينفة لمخاطر الأزمة في موسم التشريق.

استمرارية هذه الإصلاحات ستُمكن المنشأة من تحويل أساليب تنظيم الحشود، وتبني مشاريع مزيد من التوسعات لأداء شعائر معتمدة في إطار رفاهية المملكة وتفوقها في تقديم الخدمات لأصحاب الضيافة الروحية. في المجمل، تُعد منشأة الجمرات الحديثة أحد أهم الركائز التي تعطّر البنية التحتية واقتصاد المواصلات في مكة المكرمة، وتُظهر مدى التزام المملكة العربية السعودية بالابتكار وتقديم أعلى معايير الأمان لخدمة ضيوف الرحمن، مع الاستمرار في تحديث وتطوير المشاعر المقدسة لتجعلها متوافقة مع معايير السلامة العالمية





