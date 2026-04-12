منزل إيمز يعود للحياة: تصميم معماري مسبق الصنع يفتح أبوابه للجمهور

يعود تصميم منزل إيمز الأيقوني للحياة من خلال نظام جديد لأجنحة معمارية مسبقة الصنع، مما يتيح للجمهور تجربة أسلوب إيمز المعماري المميز. يهدف المشروع إلى توسيع نطاق تأثير إرث تشارلز وراي إيمز في مجال العمارة والتصميم.

يبدو أن رمزًا من رموز العمارة الحديثة سيصبح متاحًا للشراء قريبًا ضمن سلسلة جديدة من التصاميم التي تصنع حسب الطلب، إنه المقر والاستوديو السابق للمصممين الصناعيين تشارلز وراي إيمز ، وهو واحد من المباني السكنية القليلة التي أنجزها الزوجان ضمن مسيرتهما المميزة. كان هذا العقار في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية جوهرة ضمن مشروع.

الآن، أعلن مكتب إيمز عن مشروع جديد يُدعى نظام جناح إيمز، والذي سيتيح لأي شخص بناء منزله الخاص بأسلوب إيمز، أو مكتب، أو مطعم، أو متجر، أو مساحة عرض، استنادًا إلى مبادئ الثنائي ولغتهما البصرية الشهيرة. في عام 2025 تعرض المنزل لأضرار دخانية كبيرة، ورغم ذلك، نجا المبنى التاريخي وأُعيد افتتاحه بعد أشهر من الترميم. قال حفيد المعماريين، إيمز ديميتريوس، في مكالمة هاتفية: لسنوات طويلة، اعتبر الناس منزل إيمز حالة فريدة لا تتكرر. كان إيمز ديميتريوس وإيكارت مايزي، المدير السابق للتصميم في شركة الأثاث السويسرية الشهيرة فيترا والمتعاون طويل الأمد مع عائلة إيمز، مهتمين منذ زمن بترجمة أعمال المصممين إلى عمارة مسبقة الصنع. اعتمد تشارلز وراي في تصاميم الأثاث والمنازل على نظام شبكي قابل للتوسع، مع التركيز على الوحدات الجاهزة والمكونات المعيارية. وقال ديميتريوس: من خلال البحث، أثبتنا أنهم كانوا يفكرون دائمًا بفكرة النظام. وبطريقة ما، فإن منزل إيمز هو نموذج أولي. تتمثل إحدى المفاهيم المعمارية التي لم تُنفذ آنذاك في منزل الملجأ، وهو تصميم خشبي بطابق واحد ومخطط مفتوح مع سقف منحني، كان يهدف إلى تقديم حل منخفض التكلفة. أطلقوا عليه اسم منزل السوبرماركت، كما أوضح مايزي، لأنه كان مصممًا للإنتاج بكميات كبيرة وشحنه إلى أماكن مختلفة ليقوم الناس ببنائه بأنفسهم أو بمساعدة نجار محلي.\وخلال معرض ترينالي ميلانو لهذا العام، وهو معرض مخصص للهندسة المعمارية والتصميم والحرف، سيعرض مكتب إيمز نظام جناح إيمز الجديد، متضمنًا نماذج بطابق واحد وطابقين يمكن للزوار التجول داخلها. ستتوفر الأجنحة الجاهزة بطابق واحد للشراء هذا الخريف، على أن تُطرح النسخ ذات الطابقين لاحقًا. يبلغ السعر الابتدائي حوالي 2،800 دولار لكل متر مربع، ما يعني أن منزلًا بمساحة 186 متر مربع قد يصل سعره إلى نحو 518 ألف دولار. صورة فوتوغرافية من أوائل الخمسينيات لمنزل إيمز، كانت مخصصة في الأصل لفيلم House: After Five Years of Living. لعقود، كانت فكرة منزل إيمز مسبق الصنع أشبه بحلم نادر. واجه الفريق تحديات في إيجاد شريك قادر على التعامل مع الشحن والخدمات اللوجستية عالميًا، ومعماريين ومهندسين محليين لعمليات وضع الأساس وتوفير التراخيص. كما واجهه تحديات أخرى في مجال تلبية متطلبات القوانين المحلية والتخصيصات المختلفة مثل مقاومة الزلازل في اليابان أو الأعاصير في فلوريدا. وأكدوا أن العملية ليست مشروع افعلها بنفسك، إذ يتواجد مهندسو شركة Kettal في الموقع لتجميع كل جناح. رغم أن تصاميم الأجنحة تشبه منزل إيمز، إلا أنها ليست نسخة مطابقة له، بل مستوحاة من عدة تصاميم أخرى. قال ديميتريوس: أعتقد أنه سيكون غريبًا أن نقدم فقط نسخًا من منزل إيمز، لذلك نحاول تقديم الفكرة الأساسية للنظام بطريقة أكثر فائدة وتنوعًا.\كما سيصدر كتاب جديد بعنوان The Eames Houses (منازل إيمز) هذا الربيع، يوسع النقاش حول أفكارهم المعمارية خارج إطار أشهر أعمالهم. بالنسبة لديميتريوس، فإن طرح نظام معياري في السوق يمثل امتدادًا لإرث أجداده بطريقة يعتقد أنهم كانوا يسعون إليها دائمًا. وأضاف: لطالما كانوا مهتمين بفكرة التوسع، كيف يمكن تحويل هذا الجهد إلى شيء أكبر؟ لقد أرادوا تعميم الفكرة. وإذا نظرت إلى أعمال إيمز، ستجد هذه الفكرة تتكرر باستمرار. هذا المشروع يمثل فرصة للجمهور لتجربة أسلوب إيمز المعماري الشهير بطريقة جديدة ومبتكرة، مع الحفاظ على جوهر رؤيتهم التصميمية. يعكس هذا النهج التزامهم بالابتكار والتفكير المستقبلي في مجال العمارة والتصميم، ويسعى إلى توسيع نطاق تأثيرهم وإلهام أجيال جديدة من المصممين والمهندسين المعماريين





منزل إيمز تشارلز وراي إيمز تصميم معماري عمارة مسبقة الصنع نظام جناح إيمز

