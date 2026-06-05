مندوب كوبا يتهم نظيره الأمريكي بهوس الكذب ويدعو لرفع الحصار

ندد مندوب كوبا الدائم لدى الأمم المتحدة إرنستو سوبرون بنظيره الأمريكي مايك والتز، واصفاً إياه بـ"المصاب بهوس الكذب"، وذلك خلال جلسة إحاطة حول الآثار الإنسانية للحصار الأمريكي على كوبا. ودعا سوبرون المجتمع الدولي للضغط على واشنطن لإنهاء ما وصفه بالإبادة الجماعية ضد الشعب الكوبي.

في تصعيد دبلوماسي لافت، وصف مندوب كوبا الدائم لدى الأمم المتحدة ، السفير إرنستو سوبرون، نظيره الأمريكي مايك والتز بأنه "مصاب بهوس الكذب"، وذلك خلال جلسة إحاطة خاصة عقدت في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، خصصت لمناقشة الآثار الإنسانية الناجمة عن تشديد الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ أكثر من ستة عقود.

وجاء هذا الوصف اللاذع رداً على تصريحات المسؤول الأمريكي التي حاول فيها تبرير السياسات العقابية لواشنطن ضد هافانا، مدعياً أنها تستهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الجزيرة. وأكد سوبرون أن الولايات المتحدة تعاني من عزلة دولية متزايدة بسبب سياساتها القسرية أحادية الجانب، مستشهداً بالرفض الواسع النطاق للحصار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تصوت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء سنوياً لصالح قرار يدعو إلى إنهاء الحصار.

وأضاف الدبلوماسي الكوبي قائلاً: "ملايين الكوبيين يعانون اليوم ليس بسبب سياسات بلادهم أو نظامها، بل نتيجة السياسة القاسية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي يمكن وصفها بالإبادة الجماعية بحق شعب بأكمله". وأشار إلى أن الحصار المفروض منذ عام 1962 قد تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة تجاوزت قيمتها تريليون دولار، محملاً الإدارة الأمريكية مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين الكوبيين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.

وأوضح سوبرون أن الشعب الكوبي يدرك جيداً جذور الصعوبات الراهنة، وأنه سيواصل الدفاع عن استقلال بلاده وسيادتها بكل الوسائل المتاحة، مشدداً على أن كوبا لن تتراجع عن مواقفها المبدئية في مقاومة الهيمنة الأمريكية. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب توسيع واشنطن نطاق عقوباتها لتشمل مسؤولين كوبيين كباراً ومنظمات وشركات حكومية، من بينهم الرئيس ميغيل دياز كانيل، في خطوة اعتبرتها هافانا تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ومن جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن بلاده تفضل تسوية العلاقات مع كوبا عبر الوسائل السلمية والتفاوض، ولكنه اعتبر في الوقت نفسه أن فرص تحقيق ذلك تبدو "ضئيلة"، مما يعكس استمرار نهج واشنطن المتصلب تجاه كوبا. وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، يدعو بشكل متكرر إلى رفع الحصار وتطبيع العلاقات مع كوبا، معتبرين أن هذه السياسات العقابية تضر بالشعب الكوبي دون أن تحقق أهدافها المعلنة.

وعلى الصعيد الإقليمي، انضمت عدة دول في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى الموقف الكوبي الرافض للحصار، مؤكدة دعمها لحق كوبا في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي. كما أدانت منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف تأثير الحصار على وصول الأدوية والمعدات الطبية إلى كوبا، خاصة في ظل جائحة كورونا. وتواصل هافانا حملتها الدبلوماسية في المحافل الدولية لكشف أضرار الحصار، معتمدة على تقارير تفصيلية توثق الخسائر اليومية التي يتكبدها الاقتصاد الكوبي.

وفي هذا السياق، دعا سوبرون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الولايات المتحدة لإنهاء ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية الصامتة" ضد الكوبيين. وتظل كوبا متمسكة بحقها في السيادة والاستقلال، رافضة أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، ومؤكدة أن الحصار هو العقبة الرئيسية أمام التنمية والرفاهية في الجزيرة





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