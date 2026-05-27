منحة سعودية جديدة لدعم قطاع الكهرباء في اليمن بقيمة 150 مليون دولار

وزير الكهرباء اليمني يشيد بالدعم السعودي العاجل لقطاع الكهرباء، مؤكدا أنه يسهم في استدامة الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

أشاد معالي وزير الكهرباء والطاقة اليمن ي، الأستاذ عدنان الكاف، بالدعم السعودي العاجل الذي أعلن عنه مؤخرًا بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، والمخصص حصريًا لقطاع الكهرباء في اليمن .

وأوضح الوزير أن هذه المنحة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يعاني قطاع الكهرباء من تحديات كبيرة نتيجة للأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات. وأكد في تصريح خاص أن هذه المنحة ستسهم بشكل مباشر في تغطية احتياجات التشغيل الأساسية لمحطات التوليد التي تعمل بالديزل والمازوت، مما سينعكس إيجابًا على استقرار الشبكة الكهربائية.

وأضاف أن الدعم السعودي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويدفع عجلة التنمية في المناطق المحررة التي تضم ملايين السكان، بمن فيهم النازحون من مناطق الصراع. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت دائمًا في طليعة الدول الداعمة لليمن، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو عبر المشاريع التنموية الكبرى.

وأشار الوزير الكاف إلى أن المنحة ستؤدي إلى تحسين ملحوظ في خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين، حيث سترفع القدرة التوليدية وتزيد كفاءة التشغيل، مما يقلص فترات الانقطاع الطويلة التي يعاني منها السكان في مختلف المحافظات. وأوضح أن توفير الوقود اللازم للمحطات سيؤدي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية اليومية، وتحسين استقرار التيار، خاصة في المحافظات المحررة مثل عدن، مأرب، حضرموت، وغيرها.

واعتبر أن هذه المنحة ليست مجرد دعم مالي، بل هي رسالة محبة ووفاء من المملكة العربية السعودية، التي تقف دائمًا إلى جانب الشعب اليمني في محنته. وذكر أن الكهرباء تمثل شريان الحياة الأساسي، فهي تضيء المنازل وتدعم المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية، مما ينعكس على تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، كما تساهم في تنشيط الأعمال التجارية والصناعية الصغيرة. وأكد أن هذا الدعم سيساعد في تقليل الاعتماد على المولدات الخاصة التي تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.

وتابع الوزير أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية كبيرة، حيث توفر ملايين الدولارات على خزينة الدولة اليمنية، التي كانت تخصص مبالغ ضخمة لشراء الوقود من الأسواق العالمية. وهذا بدوره يساعد الحكومة اليمنية على توجيه مواردها المحدودة نحو أولويات أخرى مثل دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات العامة، ودعم قطاعات الصحة والتعليم. وأكد أن الدعم السعودي يعزز مسار التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في اليمن، ويمثل دعماً حيوياً لاستقرار البلاد.

ونوه بأن هذه المنحة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من المساعدات السعودية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والذي نفذ العديد من المشاريع الحيوية في مجالات الكهرباء والطرق والمياه والصحة والتعليم، مما أحدث فرقًا ملموسًا في حياة اليمنيين. وأشار إلى أن القطاع الكهربائي في اليمن يعاني من تدهور كبير في البنية التحتية نتيجة القصف والتخريب، مما يستدعي جهودًا متواصلة لإعادة تأهيله وتطويره.

وأضاف أن البرنامج السعودي قام بتوقيع اتفاقيات مع وزارة الكهرباء اليمنية لتنفيذ مشاريع استراتيجية مثل إنشاء محطات توليد جديدة وتطوير شبكات النقل والتوزيع، مما سيسهم في رفع القدرة الإنتاجية بنسبة تتجاوز 20% خلال السنوات القادمة ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد. واختتم الوزير الكاف تصريحه بالتأكيد على أن اليمنيين يحملون مشاعر الامتنان والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هذا الدعم المستمر والمواقف الأخوية الصادقة.

وأعرب عن ثقته بأن هذه المنحة ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتمكين الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها. كما دعا المجتمع الدولي إلى حذو حذو السعودية في دعم اليمن في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين قطاع الكهرباء، ولكنها في حاجة ماسة إلى استمرار الدعم من الأشقاء والأصدقاء، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية التي لم تتخلَّ عن اليمن في أي مرحلة من مراحل أزمته. وأكد أن هذا الدعم سيساعد في تحقيق الأمن الكهربائي الذي يعد ركيزة أساسية لأي تنمية، وسيسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين اليمنيين الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل تحت ظل السلام والاستقرار





