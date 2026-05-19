منتخب السعودي للعلوم والهندسة يحقق إنجازًا عالميًا في ‘آيسف 2026’

احتفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، اليوم، بأبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، عقب عودتهم إلى أرض الوطن متوجين بإنجاز عالمي جديد في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة ‘آيسف 2026’، الذي أقيم في مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري. وشهدت الاحتفالية، التي حضرها أمين عام موهبة عبدالعزيز الكريديس، عرض فيلمين وثّقا رحلة مشاركة المنتخب السعودي في المعرض، وما رافقها من مراحل إعداد وتأهيل ومنافسة، إلى جانب كلمات أُلقيت بهذه المناسبة، وتكريم طلبة المنتخب وأعضاء البعثة وعدد من شركاء النجاح، تقديرًا لأدوارهم في دعم هذا المنجز الوطني.

