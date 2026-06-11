منتخب البرتغال يحقق فوزاً صعباً على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية استعداداً لبطولة كأس العالم 2026

منتخب البرتغال حقق فوزاً صعباً على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية، وذلك ضمن استعداداته لبطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق منافساتها اليوم بمواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا. افتتح منتخب البرتغال التسجيل عن طريق بيدرو نيتو في الدقيقة 23، قبل أن يدرك أكور آدامز التعادل للمنتخب النيجيري في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني، سجل فرانشيسكو كونسيساو الهدف الثاني للبرتغال قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي، بعد تمريرة حاسمة من لاعب الهلال جواو كانسيلو. وقد شارك قائد النصر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، لكنه فشل في هز الشباك، ما يثير القلق بشأن مستواه قبل المونديال، إذ يعود آخر هدف سجله بقميص منتخب بلاده إلى 14 أكتوبر الماضي أمام المجر في تصفيات كأس العالم، قبل أن يغيب عن مواجهة أرمينيا الأخيرة في التصفيات بسبب الإيقاف. وقد غاب 'الدون' عن مواجهتي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بسبب الإصابة، ثم عاد للمشاركة هذا الشهر أمام تشيلي ونيجيريا، لكنه لم ينجح في التسجيل.

حقق منتخب البرتغال فوزاً صعباً على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما أمس (الأربعاء)، ضمن استعداداته ل بطولة كأس العالم 2026 ، التي تنطلق منافساتها اليوم (الخميس) ب مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا .

افتتح منتخب البرتغال التسجيل عن طريق بيدرو نيتو في الدقيقة 23، قبل أن يدرك أكور آدامز التعادل للمنتخب النيجيري في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني، سجل فرانشيسكو كونسيساو الهدف الثاني للبرتغال قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي، بعد تمريرة حاسمة من لاعب الهلال جواو كانسيلو.

وشارك قائد النصر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، لكنه فشل في هز الشباك، ما يثير القلق بشأن مستواه قبل المونديال، إذ يعود آخر هدف سجله بقميص منتخب بلاده إلى 14 أكتوبر الماضي أمام المجر في تصفيات كأس العالم، قبل أن يغيب عن مواجهة أرمينيا الأخيرة في التصفيات بسبب الإيقاف. وخلال فترة التوقف الدولية الماضية، غاب 'الدون' عن مواجهتي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بسبب الإصابة، ثم عاد للمشاركة هذا الشهر أمام تشيلي ونيجيريا، لكنه لم ينجح في التسجيل





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب البرتغال منتخب النيجيري بطولة كأس العالم 2026 مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا بيدرو نيتو أكور آدامز فرانشيسكو كونسيساو جواو كانسيلو كريستيانو رونالدو بطولة كأس العالم 2026 منتخب البرتغال منتخب النيجيري بطولة كأس العالم 2026 مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا بيدرو نيتو أكور آدامز فرانشيسكو كونسيساو جواو كانسيلو كريستيانو رونالدو

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

السلطات الأمريكية تمنع أفضل حكم أفريقي من المشاركة في مونديال 2026أعلنت «فيفا» حرمان الحكم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان من المشاركة في كأس العالم 2026، بعد...

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 9 يونيو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 9 يونيو 2026 | Anadolu

Read more »

«قوقل» تكشف مزايا ذكاء اصطناعي جديدة لمتابعة كأس العالم 2026«قوقل» تكشف مزايا ذكاء اصطناعي جديدة لمتابعة كأس العالم 2026

Read more »

رونالدو.score.goal.of.the.season.2025.2026.Saudi.League.and.Esports.World.Cup.Last.Chance.Qualifiersتتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة هدف الموسم في الدوري السعودي 2025-2026 بمقصية رائعة ضد الخليج، بينما تعلن مؤسسة الرياضات الإلكترونية تفاصيل تصفيات الفرصة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2026 في باريس.

Read more »

رغم نجاح بالديني… مانشيني جاهز لتدريب منتخب إيطالياتزداد مشاعر الحسرة في إيطاليا كلما اقتربت صافرة انطلاق كأس العالم 2026.

Read more »

الأخضر ينهي برنامجه الإعدادي للمونديالأنهى المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي لكأس العالم 2026، تحت إشراف المدرب جورجيوس دونيس،...

Read more »