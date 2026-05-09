منتخبنا الوطني يلاقي منتخب تايلند اليوم في الجولة الثانية لكأس آسيا تحت 17 عاماً

يتأهل المنتخب السعودي والمنتخب التايلندي إلى منافسات الجولة الثانية لكأس آسيا تحت 17 عاماً اليوم في الرياض بتصفيات المجموعة الأولى. كلا المنتخبين يسعون للحصول على ثلاث نقاط للانتقال إلى الدور الثاني لتحقيق ثنائية الانتصارات قبل كأس العالم على صعيد تحت 17 عاماً (KWC) في قطر.

تابع قناة عكاظ على الواتساب مهمة جديدة ينتظر منتخبنا الوطني السعودي للناشئين لكرة القدم حينما يلاقي منتخب تايلند أثناء تمام الساعة الـ8:00 من مساء اليوم (السبت) على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وفي منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ل كأس آسيا تحت 17 عاماً والمقامة حالياً في السعودية يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء وفي رصيده 3 نقاط بعد أن قدّم واحداً من أبرز العروض في الجولة الأولى ويهدف في لقاء الليلة لحصد النقاط الثلاث؛ لضمان التأهل للدور الثاني والوصول لكأس العالم تحت 17 عاماً التي ستقام في قطر.

وطالب المدرب ماريو جورجي لاعبيه بتقديم عرض آخر بإيقاع مرتفع فبسبب سعي المنتخب المتوج باللقب مرتين لتحقيق الفوز الثاني توالياً. ومن المتوقع أن يمثل اﻷخضر السعودي في لقاء الليلة كل من: أحمد: ⦁ عبدالله الماس (حارس مرمى) ⦁ مروان اليامي ⦁ علي اليحيى ⦁ جواد الهاشم ⦁ عمار ميمني ⦁ خالد شراحيلي ⦁ عبدالله الباتلي ⦁ حمد الشمري ⦁ علي المكي ⦁ عبدالله الدوسري ⦁ فارس بوشقراء في المقابل، ستكون مهمة المنتخب التايلندي متعطشاً للرد.. إلخ





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخبنا الوطني يلاقي منتخب تايلند اليوم منتخبنا الوطني السعودي للناشئين لكرة القدم منتخب تايلند كأس آسيا تحت 17 عاماً المرحلة الثانية للمجموعة الأولى تصفيات المجموعة الأولى منتخبنا الوطني السعودي لكرة القدم منتخبنا الوطني يواجه منتخب تايلند اليوم في الر تصفيات المجموعة الأولى لكأس آسيا تحت 17 عاماً منتخبنا الوطني يحرز ثلاث نقاط اليوم في الرياض

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«كأس آسيا تحت ١٧ عاماً».. منتخب أستراليا يهزم الهند برباعيةفاز منتخب أستراليا على الهند 4-0 اليوم (الأربعاء) ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة...

Read more »

الخطوط الجوية العراقية تُدشن خطا مباشرا بين كركوك وإسطنبولسيتم تسيير 4 رحلات أسبوعيا اعتبارا من 17 مايو الجاري..

Read more »

200 متطوع يدعمون تنظيم كأس آسيا تحت 17 عامًا في جدةصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

Read more »

بورصة كورية الجنوبية تغلق عند مستويات قياسية في أفضل أسبوع لها منذ 17 عاماًأغلقت الأسهم الكورية الجنوبية تعاملات يوم الجمعة عند مستويات قياسية، لتنهي أسبوعاً هو الأقوى منذ أكثر من 17 عاماً.

Read more »

المحكمة الجنائية لـ'عربي21': اعتماد 17 تهمة ضد قيادي ليبي متهم بجرائم حربصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

Read more »

Israeli Strikes in Lebanon: 30 Killed, 22 InjuredIsraeli airstrikes in Lebanon have resulted in the deaths of 30 people, including a member of the Lebanese Civil Defense, and the injury of 22 others. The attacks targeted various locations in the south, including towns in the Bint Jbeil and Nabatieh districts. The ceasefire, which was supposed to be in effect since April 17, has been violated by Israel, leading to a new escalation in the conflict.

Read more »