منتدى أنطاليا الدبلوماسي يختتم أعماله وسط توترات إقليمية متصاعدة

اختتام أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2026" بمشاركة رفيعة المستوى، وتزامنه مع تصاعد التوترات في لبنان، واستمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، والحصار البحري الأمريكي على إيران، وزيارة الرئيس الأرجنتيني لإسرائيل، ورصد خروقات لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وافتتاح معرض طرابلس الدولي، وقصص إنسانية مؤثرة حول التراث الثقافي والمعتقلين السوريين.

تُختتم اليوم فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2026"، وهو ملتقى مرموق جمع على مدار أيامه رؤساء دول وحكومات، ووزراء خارجية، وممثلين رفيعي المستوى عن منظمات دولية، وذلك في ولاية أنطاليا التركية. امتدت أعمال المنتدى بين السابع عشر والتاسع عشر من أبريل الجاري، تحت الرعاية الكريمة للرئيس رجب طيب أردوغان، وبإشراف مباشر من وزارة الخارجية التركية، وتأتي هذه الدورة تحت شعار "التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل".

تزامناً مع اختتام المنتدى، تتجه الأنظار إلى تطورات الأوضاع الملتهبة في لبنان، حيث لا تزال ردود الفعل الإقليمية والدولية تتدفق تعليقاً على وقف إطلاق النار المؤقت الذي بدأ فجر الجمعة ويستمر لعشرة أيام. هذا الهدنة المؤقتة تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتسعى من خلالها الأطراف المعنية إلى استيعاب التداعيات وإيجاد مسارات نحو استقرار طويل الأمد. وفي سياق متصل، تتواصل التطورات المتعلقة بالهدنة التي بدأت قبل اثني عشر يوماً بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. تتكثف الجهود الدبلوماسية، بقيادة وساطة باكستانية، لتحديد موعد جولة مفاوضات جديدة قد ترى النور هذا الأسبوع، بهدف خفض التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الأطراف. على صعيد آخر، يدخل الحصار البحري الأمريكي على إيران يومه السابع، مما يزيد من حالة التوتر في المنطقة. جاء إعلان القوات المسلحة الإيرانية، يوم السبت، عن إعادة إغلاق مضيق هرمز كرد فعل مباشر على استمرار هذا الحصار. ولم يتوقف التهديد عند هذا الحد، فقد ألمح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى إمكانية إغلاق المضيق "بالكامل" إذا ما استمرت القيود الأمريكية، مما يضع حركة الملاحة الدولية في خطر. يصل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي اليوم إلى إسرائيل في زيارة تستمر لأربعة أيام، حتى الثاني والعشرين من أبريل الجاري. ومن المقرر أن يلتقي ميلي خلال زيارته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ. هذه الزيارة تمثل ثالث محطات ميلي في تل أبيب منذ توليه دفة القيادة في الأرجنتين في ديسمبر 2023، وتأتي في وقت تشهد فيه المنطقة ديناميكيات جيوسياسية معقدة. بالتوازي، تتواصل رصد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في اليوم الثالث لانطلاقه. أفادت تقارير بموجب 12 هجوماً شنها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، شملت قصفاً مدفعياً، وعمليات تفجير لمنازل ومبانٍ، بالإضافة إلى تحليق للطيران الحربي والمسير، مما يثير قلقاً متجدداً بشأن استمرار التوترات. وفي طرابلس، انطلقت الخميس الدورة الثانية والخمسون لمعرض طرابلس الدولي، الذي يستمر حتى الحادي والعشرين من أبريل الجاري. يشهد المعرض مشاركة واسعة لأكثر من 300 شركة تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعد منصة هامة لتبادل الخبرات وعقد الصفقات. قصة إنسانية مؤثرة سلطت الضوء على معاناة معتقل سوري، فقد ذاكرته بالكامل جراء سنوات من التعذيب الممنهج في سجن صيدنايا الرهيب. بعد مرور عقد كامل على اختفائه، عُثر عليه في مدينة حلب شمالي سوريا، وهو في حالة صحية متدهورة للغاية. كانت الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي هي المفتاح الذي قاد عائلته للتعرف عليه، ليعود أخيراً إلى ذويه في الرقة شمال البلاد، حاملين معهم الأمل في أن يستعيد ذاكرته تدريجياً، ليستعيد جزءاً من حياته المفقودة. (النشرة التركية/ الرقة/ أحمد قره أحمد/ صور/ 500 كلمة). تقرير معمق يسلط الضوء على قضية "برونزيات بنين" في نيجيريا، وكيف تمثل هذه القطع الفنية الفضل الأكبر في تسليط الضوء على ملف التراث الثقافي الإفريقي الذي تعرض للنهب والسرقة خلال الحقبة الاستعمارية. لا يزال الآلاف من القطع الفنية القيّمة خارج القارة السمراء، على الرغم من تزايد الدعوات المطالبة بإعادتها إلى أصولها. تشير التقديرات الجادة إلى أن ما يقرب من 90 إلى 95 بالمائة من التراث الثقافي الإفريقي لا يزال حبيساً في المؤسسات والمتاحف الغربية. ترى الباحثون المنتمون لمبادرة "أوبن ريستيتيوشن أفريقيا" أن عملية إعادة القطع المنهوبة تخضع لسيطرة المؤسسات الغربية، التي تحتكر تحديد شروط وآليات هذه العملية. يدعو هؤلاء الباحثون إلى تعزيز التعاون الدولي الفعال لضمان استعادة هذه القطع الثمينة، وإعادة بناء الذاكرة الثقافية الإفريقية. (النشرة التركية/ أبوجا/ آدم أبو باشال/ 600 كلمة)





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »