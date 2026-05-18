منتخب روسيا يحقق اللقب في بطولة السامبو الأوروبية بعد أداء قوي وعودة رياضية تدريبية

توج المنتخب الروسي بلقب بطل أوروبا في رياضة السامبو بعد تصدره جدول الميداليات في البطولة التي أقيمت في العاصمة الجورجية تبليسي خلال الفترة من 16 إلى 17 مايو الجاري. وقدم اللاعبون الروس أداء قويا على مدار المنافسات، حيث حصدوا 13 ميدالية ذهبية، إلى جانب 3 فضيات و4 برونزيات، ليتربعوا على صدارة الترتيب العام للبطولة بفارق واضح عن باقي المنتخبات المشاركة. وتأتي هذه المشاركة بعد سنوات من القيود التي فرضتها العديد من الاتحادات الرياضية الدولية على الرياضيين الروس عقب توصيات اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2022، حيث اضطر بعض اللاعبين للمشاركة بصفة محايدة، بينما غيّر آخرون جنسيتهم الرياضية من أجل الاستمرار في المنافسات الدولية. وتواصل رابطة دوري الهوكي الأمريكي NHL تمسكها بقرار منع اللاعبين الروس من اصطحاب كأس ستانلي إلى روسيا، بعدما أكدت الإدارة عدم إجراء أي تغيير على السياسة المعمول بها منذ عام 2022.

توج المنتخب الروسي بلقب بطل أوروبا في رياضة السامبو، بعدما تصدر جدول الميداليات في البطولة التي أقيمت في العاصمة الجورجية تبليسي خلال الفترة من 16 إلى 17 مايو الجاري.

وقدم المنتخب الروسي أداء قويا على مدار المنافسات، حيث حصد لاعبوه 13 ميدالية ذهبية، إلى جانب 3 فضيات و4 برونزيات، ليتربع على صدارة الترتيب العام للبطولة بفارق واضح عن باقي المنتخبات المشاركة. وشارك المنتخب الروسي في البطولة بكامل عناصره، كما خاض المنافسات تحت العلم الروسي مع عزف النشيد الوطني، في خطوة تعكس استمرار عودة الرياضيين الروس تدريجيا إلى الساحة الدولية في بعض الرياضات.

وتأتي هذه المشاركة بعد سنوات من القيود التي فرضتها العديد من الاتحادات الرياضية الدولية على الرياضيين الروس عقب توصيات اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2022، حيث اضطر بعض اللاعبين للمشاركة بصفة محايدة، بينما غيّر آخرون جنسيتهم الرياضية من أجل الاستمرار في المنافسات الدولية. تواصل رابطة دوري الهوكي الأمريكي NHL تمسكها بقرار منع اللاعبين الروس من اصطحاب كأس ستانلي إلى روسيا، بعدما أكدت الإدارة عدم إجراء أي تغيير على السياسة المعمول بها منذ عام 2022





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب روسيا بطولة السامبو الأوروبية أداء قوي عودة رياضية تدريبية قيود الاتحادات الرياضية الدولية توصيات اللجنة الأولمبية الدولية NHL قرار منع اللاعبين الروس

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سعر الذهب اليوم في السعودية.. ارتفاع طفيفسعر الذهب ارتفع اليوم في السعودية صباح السبت 17 سبتمبر 2022 ارتفاعًا طفيفًا.

Read more »

المملكة تتقدم 13 مرتبةً عالمياً في مؤشرات التعليم والمعرفة بتصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022المملكة تتقدم 13 مرتبةً عالمياً في مؤشرات التعليم والمعرفة بتصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022 IMD2022

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الخميس 17 نوفمبر 2022تقارير الأناضول الخاصة بالنشر العربية لوكالة الأناضول ـ الخميس 17 نوفمبر 2022

Read more »

منشآت: توفير 71 مليار ريال كضمانات مالية استفاد منها 17 ألف منشأة في 2022منشآت : توفير 71 مليار ريال كضمانات مالية استفاد منها 17 ألف منشأة في 2022

Read more »

الموانئ: ارتفاع 13% في كميات البضائع المناولة و3.2% بعدد الحاويات في 2022الموانئ: ارتفاع 13% في كميات البضائع المناولة و3.2% بعدد الحاويات في 2022 إنجازات_تخاطب_العالم

Read more »

إسطنبول تستقبل مليونا و84 ألف سائح في فبرايرإسطنبول تستقبل مليونا و84 ألف سائح في فبراير، وفق بيانات صادرة عن مديرية الثقافة و السياحة 🇹🇷

Read more »