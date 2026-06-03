منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: ابتكارات وإعلانات روسية وسعودية بارزة

تغطية شاملة لأبرز ما شهده منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من فعاليات، بما في ذلك جناح RT التفاعلي، مشاركة السعودية كضيف شرف، عرض الروبوت الطبي "ليوناردو"، وإعلان العلامة التجارية الروسية "أوروس" عن سيارات جديدة.

لفتت قناة RT أنظار زوار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام من خلال جناحها التفاعلي المبتكر، الذي قدّم للزوار مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التقنية والإعلامية.

وإلى جانب المساحة التقليدية المخصصة للعمل الصحفي، ضم جناح RT في المنتدى منطقة ترفيهية تضمنت صالة بولينغ مصغّرة حملت اسم "Strike RT"، حيث جرى توظيف اللعبة بصورة رمزية لتسليط الضوء على أفكار القناة ونهجها الإعلامي. وشهد هذا القسم من الجناح تفاعلا واسعاً من زوار المنتدى، بمن فيهم المدون الشهير أميران ساردروف، الذي شارك في لعبة البولينغ ولفت الأنظار بعدد من الرميات المميزة.

كما احتوى الجناح على مقهى "Hot Line"، الذي قدم للزوار مشروبات وأطعمة تحمل أسماء مبتكرة مستوحاة من الطابع الإعلامي للقناة. ودعت RT زوار الجناح إلى المشاركة في اختبار القوة "قوة الحقيق"، وهو نشاط تفاعلي يتيح للمشاركين اختبار مهاراتهم، فيما حصل الفائزون على هدايا تذكارية مقدمة من القناة. من ناحية أخرى، شهد جناح المملكة العربية السعودية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إقبالاً كبيراً، حيث تشارك المملكة الحدث الاقتصادي البارز بصفة ضيف الشرف.

ويبرز هذا المشاركة السعودية كرحلة للتعاون الاقتصادي بين المملكة وروسيا، حيث تسعى السعودية إلى تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للشراكات في مختلف القطاعات. إلى ذلك، استعرضت وزارة الصحة الروسية خلال فعاليات المنتدى روبوت "Leonardo HF"، وهو محاك متطور للمرضى يُستخدم في تدريب الكوادر الطبية. كما أعلنت العلامة التجارية الروسية "أوروس" أنها ستقدم سيارتين جديدتين خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، حيث ستكشف الشركة عن طرازين محدثين هما: "أوروس سينات" و"أوروس سينات لونغ"





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