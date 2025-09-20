منتدى الأمن الإعلامي العربي يحذر من استغلال الأطفال في التسويق والإعلان

أكد منتدى الأمن الإعلامي العربي (أرامس) على ضرورة سن وتفعيل التشريعات التي تجرم استغلال الأطفال في التسويق والإعلان، مع التحذير من تداعيات هذه الممارسات على براءة الأطفال والمجتمع.

أكد منتدى الأمن الإعلامي العربي ( أرامس ) التابع لمجلس العلاقات العربية الدولية ( كارنتر ) على الحاجة الملحة لإصدار وتفعيل التشريعات التي تجرّم استغلال الأطفال في التسويق و الإعلان التجاري. يهدف هذا الإجراء إلى التصدي الفعال لظاهرة الاتجار الإلكتروني بالأطفال، والتي تتم غالبًا من قبل الأهل أنفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بغرض تحقيق مكاسب مالية أو زيادة الحضور الإعلامي.

صرحت هلا خباز، رئيسة لجنة العلاقات العامة في منتدى أرامس، بأن استغلال الأطفال عبر الإفراط في تصويرهم ونشر صورهم ومقاطع فيديو لهم على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يمثل انتهاكًا صارخًا لبراءتهم ويشكل خطرًا كبيرًا على الأسرة والمجتمع ككل. وأوضحت أن هذه الممارسات التي تظهر الأطفال كأشياء تُعرض للتباهي والظهور الإعلامي تعكس خللًا اجتماعيًا عميقًا وتساهم في تنشئة جيل هش بعيد عن القيم التربوية الأصيلة.\كما حذرت السيدة خباز من أن هذه الممارسات قد تتطور لتصبح أشكالًا مقنّعة من الاتجار بالأطفال، وذلك من خلال إشراكهم في الإعلانات والمحتوى الدعائي بهدف تحقيق الربح. وشددت على ضرورة أن يعبر المجتمع بمختلف فئاته عن استنكاره لهذه السلوكيات ورفضه لها، مع التأكيد على مسؤولية الدولة في التدخل الفوري عند ملاحظة انتشار هذه الظاهرة لحماية حقوق الطفل وصون كرامته. وأشارت إلى أن ما يحدث اليوم يتجاوز مجرد التوثيق العائلي ليتحول إلى ظاهرة إعلامية تجارية تستنزف براءة الطفولة وتحولها إلى سلعة تُباع من أجل الشهرة والربح. يجب على المجتمع أن يدرك خطورة هذا التوجه وأن يتحمل مسؤوليته في حماية الأطفال، سواء من خلال التوعية بأضرار هذه الممارسات أو من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات تُرتكب بحقهم.\يُذكر أن مجلس العلاقات العربية الدولية (كارنتر) هو منظمة دولية مُشهرَة ومسجلة في المملكة المتحدة منذ عام 2005، وتعمل على الدفاع عن الهوية والوحدة المجتمعية العربية، والتصدي للحملات الخارجية التي تهدف إلى الإضرار بالمجتمع والإنسان العربي. تسعى المنظمة إلى إظهار الصورة الحقيقية للمجتمع العربي الذي ينشد السلام والتسامح ويواجه التعصب والتطرف. يحقق كارنتر أهدافه من خلال الجمعيات والمؤسسات المدنية التابعة له، ومن بينها منتدى الأمن الإعلامي العربي (أرامس)، الذي يهدف إلى حماية الأمن الإعلامي للمجتمع العربي والارتقاء بمنظومة وسائل الإعلام العربية. يُدار كارنتر من قبل أعضاء خليجيين وعرب يؤمنون بفكر الهوية والوحدة العربية، ويعملون جاهدين على تعزيز القيم الإيجابية ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأطفال





