منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي يجمع قادة الطاقة لمواجهة تحديات السوق العالمية

في جلسة حوارية رفيعة المستوى بسانت بطرسبرغ، يناقش وزراء الطاقة ونواب الرؤساء التنفيذيون استراتيجيات قطاع النفط والغاز في ظل الأزمات المتلاحقة، مع توقعات بنمو الطلب وتغييرات في سياسات أوبك بلس.

تستعد أسواق ال طاقة العالمية لتوجيه أنظارها نحو سانت بطرسبرغ في اليوم الرابع من يونيو 2026، حيث يُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي في المدينة الروسية في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "أنظمة ال طاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع ال طاقة في العالم للتحديات والمخاطر".

تأتي هذه الفعالية في إطار الدورة التاسعة والعشرين للمنتدى، التي انطلقت يوم الأربعاء تحت شعار "القيم المشتركة: أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب"، وتحت رعاية خاصة من المملكة العربية السعودية التي تُحتفل بمرور مئة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. شاركت في الأعمال عدد من الجهات الحكومية والشركات الرائدة من السعودية، بما في ذلك وزارات الطاقة والصناعة والنقل والبيئة والاستثمار، لتسليط الضوء على إنجازات ورؤى "رؤية 2030" في مسار التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية.

يُعد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الأبرز في روسيا منذ تأسيسه عام 1997، حيث يجتذب أكثر من عشرة آلاف مشارك سنوياً. وتكتسب الجلسة المخصصة للطاقة وزنًا استثنائياً نظراً لتزامنها مع خمس شهور من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط، وهو ما يعزز أهمية النقاش حول تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز العالمية.

وعلى جدول الأعمال، تطرح أسئلة استراتيجية محورية مثل تأثير التوترات في مضيق هرمز على سلاسل النقل البحري، والإجراءات المستقبلية لتقليل الاعتماد على هذا الممر الحيوي، وكذلك تقييم الأثر الاقتصادي لقرارات تحالف "أوبك بلس" في ظل ست سنوات من الأزمات المتراكمة بدءاً من جائحة كورونا حتى العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والصراعات الجارية في المنطقة. حضر الجلسة عدد من كبار صانعي القرار في قطاع الطاقة، من بينهم وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي والرئيس التنفيذي له كيريل ديميترييف، ووزراء البترول من مصر وسلوفانيا.

وقد صرح نوفاك بوجود تزايد في حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي على النفط، معلناً أن التقديرات تحتاج إلى مراجعة جذرية. من جانبه، أكّد الغيص توقع المنظمة نمواً قوياً في الطلب على النفط، بينما أشار ديميترييف إلى أن أوروبا ما زالت تعتمد على النفط والغاز الروسي لتجاوز أزمة الطاقة المتفاقمة نتيجة للتصعيد في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في وقت يقترب فيه العالم من الماراثون النفطي الحاسم، حيث تعقد متعددة الاجتماعات المنوطة بأوبك وأوبك بلس لتحديد سياسات الإنتاج وتعديل الحصص، مع إشارات إلى أن التحالف قد يوافق على زيادة تدريجية في مستهدفات الإنتاج لشهر يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى إظهار القدرة على العودة إلى مسار العمل الطبيعي. على صعيد آخر، حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه القوية بالقرب من أعلى مستوياته خلال الشهرين الماضيين، مع تراجع شهية المخاطرة نتيجة تصاعد التوترات في الخليج، ما يضيف بعداً آخر لتقلبات أسواق الطاقة في الفترة المقبلة





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