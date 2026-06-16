منتخب مصر يبدأ مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل ثمين أمام بلجيكا

تعادل المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي 1-1 في مستهل مشواره بكأس العالم 2026، حيث أظهر اللاعبون أداءً قوياً. ويستعد الفريق لمواجهة نيوزيلندا وإيران في المجموعة.

استهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم 2026 ، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ب تعادل ثمين أمام نظيره البلجيكي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين على ملعب لوس أنجلوس.

جاء الهدف المصري عن طريق نجم الفريق محمد صلاح في الدقيقة 35، بعد تمريرة رائعة من عمر مرموش، فيما أدرك التعادل للفريق البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 68 من ركلة حرة مباشرة. شهدت المباراة أداءً قوياً من لاعبي المنتخب المصري، الذين ظهروا بروح قتالية عالية وتنظيم دفاعي محكم، مما أحبط هجمات المنتخب البلجيكي المصنف ثانياً عالمياً.

وأشاد المدير الفني للمنتخب المصري، حسن شحاتة، بأداء اللاعبين خاصة محمد صلاح وعمر مرموش، مؤكداً أن الفريق يسير في الطريق الصحيح لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة. كما هنأ نادي برشلونة الإسباني لاعبه المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي شارك للمرة الأولى في كأس العالم، بعد تألقه في المباراة الافتتاحية. ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يسعى لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور الثاني.

ثم يلتقي مع منتخب إيران يوم السبت 27 يونيو الجاري في ختام مباريات المجموعة. ويأمل الجمهور المصري في أن يواصل الفريق تقديم عروض قوية تحقق الحلم بالتقدم في البطولة. وقد خرج المنتخب المصري بعدة أرقام مميزة من هذه المباراة، حيث حافظ على نظافة شباكه لأكثر من 60 دقيقة، وسدد 8 كرات على المرمى مقابل 15 للخصم، مما يعكس التوازن بين الدفاع والهجوم. ويُعتبر هذا التعادل بداية مشجعة للفراعنة في البطولة، خاصة أن المنتخب البلجيكي يُعد من أقوى المنتخبات في العالم.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني جلسة تحليلية للمباراة لاستخلاص الدروس وتصحيح الأخطاء قبل المواجهتين المقبلتين. كما أبدى اللاعبون تفاؤلاً كبيراً بقدرتهم على المنافسة، مؤكدين أن الروح المعنوية عالية داخل المعسكر. وتأتي مشاركة مصر في كأس العالم 2026 بعد غياب دام 8 سنوات عن البطولة، مما يمنح هذه النسخة طابعاً خاصاً لدى الجماهير. وتتطلع الجماهير المصرية إلى رؤية منتخبها يتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، حيث كان أفضل إنجاز هو الوصول إلى دور الـ16 في نسخة 1990.

ويضم المنتخب الحالي مزيجاً من اللاعبين المخضرمين مثل محمد صلاح وأحمد حجازي، والشباب الواعدين مثل عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، مما يمنحه عمقاً في الأداء. وتعتبر هذه البطولة فرصة ذهبية للمنتخب المصري لإظهار تطور الكرة المصرية على الساحة الدولية. وسيكون التركيز الآن على مباراة نيوزيلندا، حيث سيسعى الفريق لتحقيق الفوز والحفاظ على آمال التأهل. ويحظى المنتخب بدعم كبير من الجماهير في المدرجات وعبر شاشات التلفزيون، مما يمنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية.

وتستمر التحضيرات في المعسكر المصري بجدية، مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية. ويتمنى الجميع أن يحقق المنتخب المصري نتائج تليق بتاريخه وعشقه في قلوب الملايين





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منتخب مصر كأس العالم 2026 بلجيكا محمد صلاح تعادل

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