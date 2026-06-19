منتخب أوزبكستان يكرر نهج اليابانيين في كأس العالم

حظي منتخب أوزبكستان بإشادة واسعة خلال مشاركته في كأس العالم 2026، بعدما سار لاعبوه على نهج المنتخب الياباني وحرصوا على تنظيف غرفة الملابس عقب انتهاء مباراتهم أمام كولومبيا.

حظي منتخب أوزبكستان بإشادة واسعة خلال مشاركته في كأس العالم 2026 ، بعدما سار لاعبوه على نهج ال منتخب الياباني وحرصوا على تنظيف غرفة الملابس عقب انتهاء مباراتهم أمام كولومبيا.

وذكرت رابطة كرة القدم الأوزبكية أن أفراد البعثة تركوا غرفة الملابس في حالة منظمة ونظيفة، كما دونوا رسالة شكر على لوحة داخل الغرفة باللغتين الأوزبكية والإسبانية جاء فيها: شكرا جزيلا لك يا مكسيك. نتمنى لكم التوفيق في كأس العالم. شكرا لكم. كما أعرب المنتخب الأوزبكي عن امتنانه للمكسيك وملعب استاد أزتيكا لاستضافته أول مباراة في تاريخ المنتخب بنهائيات كأس العالم.

وكان منتخب أوزبكستان خسر أمام منتخب كولومبيا بنتيجة 1-3 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، ليبقى في المركز الأخير بالمجموعة. ويأتي هذا التصرف ليعيد إلى الأذهان المشاهد التي اشتهر بها المنتخب الياباني وجماهيره في البطولات الكبرى، حيث يحرصون باستمرار على تنظيف المدرجات وغرف الملابس بعد المباريات، في صورة تعكس قيم الاحترام والانضباط الرياضي.

وتتواصل منافسات مونديال 2026 بوتيرة متصاعدة مع انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث شهد اليوم الـ9 نتائج لافتة أسهمت في تعقيد حسابات التأهل لدى بعض المنتخبات. حسم منتخب كولومبيا مواجهته أمام أوزبكستان بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، في مباراة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة حتى الدقائق الأخيرة





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منتخب أوزبكستان كأس العالم 2026 منتخب الياباني تنظيف غرفة الملابس احترام الرياضي

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