مناورات نتنياهو السياسية لإنقاذ الائتلاف والسيطرة على توقيت انتخابات الكنيست

تفاصيل تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديم مشروع قانون لحل البرلمان، في محاولة لاستباق تحركات المعارضة والحفاظ على تحالفه مع الأحزاب الحريدية وسط أزمة قانون التجنيد.

شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تطورات متسارعة ومكثفة، حيث بادر حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وبالتنسيق مع كافة أحزاب الائتلاف الحكومي، بتقديم مشروع قانون يهدف إلى حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة.

تأتي هذه الخطوة في توقيت حساس للغاية، حيث أدرك نتنياهو أن المعارضة كانت تسير بخطى ثابتة نحو فرض حل البرلمان من خلال مشروعي قانون قدمهما حزبا 'هناك مستقبل' برئاسة يائير لابيد و'الديمقراطيين' برئاسة يائير غولان. ووفقاً لتقارير إعلامية عبرية، فإن الهدف الجوهري من مبادرة نتنياهو ليس مجرد الذهاب للانتخابات، بل الرغبة في التحكم الكامل في وتيرة العملية السياسية ومنع المعارضة من الحصول على 'صورة نصر' توحي بأنها هي من أسقطت الحكومة، مما قد يعزز من موقفها الانتخابي مستقبلاً.

وتشير التحليلات الواردة من القناة 12 الإسرائيلية إلى أن محيط نتنياهو سعى خلال الساعات الماضية لإدارة المشهد بدقة، لضمان أن يكون قرار حل الكنيست نابعاً من داخل الائتلاف وبقرار منسق ومسؤول، بدلاً من أن يبدو كأنه نتيجة هزيمة سياسية أو انهيار داخلي. وفي سياق متصل، يحاول نتنياهو موازنة الضغوط المتزايدة من الشركاء في الحكومة، وتحديداً الأحزاب الحريدية التي أبدت استياءها الشديد من عدم تمرير قانون الإعفاء من التجنيد.

وقد ظهرت خلافات واضحة حول الموعد الأنسب للانتخابات، حيث يضغط حزب 'يهدوت هتوراه' لإجرائها في الأول من سبتمبر، بينما يفضل حزب 'شاس' منتصف الشهر ذاته، في حين كان الموعد الأصلي المقرر هو أواخر أكتوبر. هذه الضغوط تعكس حالة من التوتر العميق داخل 'الكتلة' الحاكمة، حيث يرى الحريديم أن التنازل عن قانون التجنيد يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو ما دفعهم للتلويح بتفكيك الائتلاف إذا لم يتم تلبية مطالبهم.

من جانب آخر، تسلط صحيفة 'معاريف' الضوء على البعد الرمزي والانتخابي لهذه المناورة، حيث يهدف نتنياهو إلى الحفاظ على صورة التحالف التاريخي مع الأحزاب الحريدية حتى اللحظات الأخيرة. إن التصريحات الحادة التي صدرت عن الحاخام دوف لاندو، الأب الروحي لحزب 'ديغل هتوراه'، والتي أشار فيها إلى انتهاء وجود 'الكتلة'، أحدثت صدمة داخل الليكود، مما جعل نتنياهو يدرك أن حل الكنيست بالتراضي هو المخرج الوحيد الذي يمكن من خلاله الادعاء بأن الشراكة السياسية لم تنهار بسبب الأزمات، بل انتهت بقرار سيادي منظم.

كما يبرز عامل توقيت الانتخابات كأحد أهم الدوافع، إذ يخشى نتنياهو أن تتزامن الانتخابات في أكتوبر مع فعاليات ذكرى هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما سيفتح الباب على مصراعيه لنقاشات عامة حادة ومؤلمة حول المسؤولية السياسية والأمنية عن الإخفاق الاستخباراتي والعسكري الذي شهده ذلك اليوم، وهو أمر يفضل نتنياهو تجنبه في خضم معركته الانتخابية. وفيما يتعلق بموقف المعارضة، فإنها تحاول استثمار هذه الانقسامات الداخلية لتحويل أزمة التجنيد إلى أداة لإسقاط حكومة نتنياهو، التي توصف بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل منذ تأسيسها.

وفي المقابل، حذر المتحدث باسم حركة شاس، آشر مدينا، من خطورة المرحلة المقبلة، واصفاً إياها بأنها الحملة الانتخابية الأكثر خطورة، معتبراً أن أي حكومة يسارية قد تتشكل ستكون معادية للمجتمع الحريدي وتسعى لتهميشه. وبناءً على ذلك، يظل الصراع الحقيقي في إسرائيل حالياً ليس حول 'هل' سيتم حل الكنيست، بل حول 'من' سيقود هذه العملية سياسياً ومن سيحصد الثمار الإعلامية والسياسية لإسقاط الحكومة، في ظل تداخل المصالح والضغوط الأمنية والاجتماعية التي تعصف بالدولة





