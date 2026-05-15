مناسبات حصاد المانجو لنشهد أكثر من مليون شجرة مانجو بإنتاج سنوي يجاوز 65,000 طن

أطلق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي أمس فعاليات حصاد المانجو للعام 2026 المقامة بواجهة محافظة صبيا في مناسبة سنوية تبرز المكانة الزراعية المتنامية التي حققتها المنطقة في إنتاج المانجو والفواكه الاستوائية.

وتجول أمير المنطقة ونائبه في أركان الفعالية المتخصصة التي يشارك فيها 50 مزارع من مختلف محافظات المنطقة مستعرضين أصناف المانجو المتنوعة إلى جانب الفواكه الاستوائية التي تشتهر جازان بزراعتها ومنها البابايا الموز التين والجوافة والقشطة. في مشهد يعكس التنوع الزراعي والوفرة الإنتاجية التي تشهدها المنطقة التي تضم أكثر من مليون شجرة مانجو وإنتاج سنوي يجاوز 65,000 طن ما رسم المكانة التي تشتهر بها كواحدة من أبرز مناطق إنتاج المانجو في المملكة.

استمع أمير المنطقة ونائبه إلى شرح من المدير التنفيذي لفعاليات حصاد المانجو أبو قرن عن أهداف الفعاليات الرامية لاستثمار الإمكانات الزراعية التي تزخر بها المنطقة وتعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي ودعم المزارعين وتحفيزهم على التوسع في إنتاج المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية إلى جانب تمكين المنتجات المحلية وفتح آفاق أوسع للتسويق الزراعي وتعزيز الابتكار في سلاسل الإنتاج والتسويق مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الزراعية وتحفيز الاستثمار الزراعي وتعزيز استدامة القطاع بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجوّل أمير المنطقة ونائبه أمس في أركان الإدارات الحكومية والجمعيات التعاونية المشاركة والتي تستعرض برامج الدعم والإرشاد الزراعي والخدمات الفنية والتمويلية المقدمة للمزارعين وتعرّف زوار الفعاليات من مختلف شرائح المجتمع بالمبادرات النوعية التي تسهم في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في المنطقة. تستمر فعاليات حصاد المانجو بواجهة محافظة صبيا خلال الفترة من 14 - 18 مايو الجاري مستقبلةً الزوار عبر برامج متنوعة تجمع بين التسويق الزراعي والتعريف بالمنتجات المحلية والعروض التفاعلية والأنشطة المصاحبة في تجربة تتمحور حول اكتشاف ثراء جازان الزراعي والتعرف عن قرب على جودة منتجاتها المحلية في وقت تواصل فيه المنطقة تعزيز حضورها بوصفها وجهةً زراعيةً واقتصاديةً واعدة على مستوى المملكة





