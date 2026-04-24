ممفيس: اكتشاف بقايا بشرية لأطفال في غابة هيكوري هيل يثير الرعب

عثرت شرطة ممفيس على بقايا بشرية يُرجح أنها لأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات في منطقة غابات، مما أثار صدمة وقلقًا بالغًا. التحقيقات مستمرة لتحديد هويات الضحايا وظروف وفاتهم. وفي سياق منفصل، صرح نتنياهو بأنه أجرى اتصالاً ناجحًا مع ترامب بشأن إيران.

اكتشاف مروع في ممفيس : بقايا بشرية لأطفال في غابة هيكوري هيل يثير صدمة وقلقًا بالغًا. وسط أجواء من الحزن والدهشة، كشفت السلطات في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية عن العثور على بقايا بشرية يُعتقد أنها تعود لأطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وسبع سنوات.

بدأ الأمر ببلاغ بسيط عن وجود جمجمة بشرية في منطقة غابات كثيفة تقع في حي هيكوري هيل جنوب شرق المدينة. هذا البلاغ الأولي لم يكن مجرد نقطة البداية لكشف لغز مأساوي، بل كان بمثابة فتح صندوق أسود من الأسرار المظلمة. فور تلقي البلاغ، تحركت فرق البحث التابعة لشرطة ممفيس وبدأت عمليات تمشيط دقيقة للمنطقة المحيطة. لم يقتصر البحث على سطح الأرض، بل امتد ليشمل المناطق الأكثر وعورة وصعوبة الوصول إليها.

ومع مرور الوقت، بدأت الأدلة تتراكم وتكشف عن حجم المأساة. بعد العثور على الجمجمة، تم اكتشاف المزيد من الرفات البشرية في موقع قريب، مما عزز الشكوك في وجود أكثر من ضحية. ولم تتوقف السلطات عند هذا الحد، بل لجأت إلى استخدام أحدث التقنيات والوسائل المتاحة لتوسيع نطاق البحث.

تم استخدام الكلاب البوليسية المدربة على شم الرفات البشرية، بالإضافة إلى أجهزة التصوير المتطورة التي تم إدخالها داخل أنابيب الصرف القريبة، وذلك على أمل العثور على أي دليل إضافي قد يساعد في كشف الحقيقة. وكانت المفاجأة الكبرى عندما أسفرت عمليات التمشيط الجديدة عن اكتشاف أربعة عشر عظمة أخرى يُعتقد أنها بشرية. هذا الاكتشاف الجديد لم يترك مجالاً للشك في أن الموقع قد شهد جريمة بشعة راح ضحيتها أطفال أبرياء.

رئيسة شرطة ممفيس أكدت في تصريح لها أن الأدلة الأولية تشير إلى أن الرفات تعود إلى ثلاثة أطفال، لكنها شددت على أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوياتهم وظروف وفاتهم. وأضافت أن السلطات لم تتلق حتى الآن أي بلاغات رسمية عن مفقودين في المنطقة تتطابق مع النتائج التي توصلوا إليها. هذا الأمر يزيد من تعقيد القضية ويجعل من الصعب تحديد هوية الضحايا وتحديد دوافع الجريمة.

السلطات وصفت الحادثة بأنها 'مؤلمة ومقلقة'، وأكدت أنها تبذل قصارى جهدها لكشف ملابسات القضية وتقديم الجناة إلى العدالة. فرق متخصصة تعمل على تحليل الرفات البشرية بدقة، وذلك لتحديد العمر والجنس وطريقة الوفاة. كما تقوم السلطات بمراجعة جميع سجلات المفقودين في المنطقة، وذلك على أمل العثور على أي خيط قد يقود إلى كشف هوية الضحايا. القضية لا تزال غامضة ومليئة بالتحديات، لكن السلطات عازمة على عدم التوقف حتى يتم تحقيق العدالة.

وفي سياق منفصل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أجرى اتصالاً ناجحًا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ترامب يمارس ضغوطًا عسكرية واقتصادية على إيران. وأكد نتنياهو أن هذا الدعم الأمريكي يلعب دورًا حاسمًا في مواجهة التهديدات الإيرانية. هذا التصريح يأتي في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وتزايد المخاوف بشأن برنامج إيران النووي.

نتنياهو لم يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة الضغوط التي يمارسها ترامب على إيران، لكنه أكد أن هذه الضغوط تساعد في حماية مصالح إسرائيل والأمن الإقليمي. هذه القضية الإيرانية تلقي بظلالها على المشهد السياسي الإقليمي والدولي، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين إسرائيل وإيران، ودور الولايات المتحدة في المنطقة. العثور على بقايا الأطفال في ممفيس، والتوترات الإسرائيلية الإيرانية، قادرتان على إثارة قلق بالغ في الأوساط الدولية





