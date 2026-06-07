ممرضة في الخنج تساعد مصابي حادث مروري بعد انتهاء دوامها الرسمي

في مشهد إنساني مؤثر، قدمت الممرضة ميعاد العنزي في محافظة الخرج مساعدات طبية فورية لأربعة أشخاص تعرضوا لحادث مروري، واستمرت في رعايتهم حتى وصولهم المستشفى، مما symbolizes روح المسؤولية والتزام المهنيين الصحيين.

في حادثة تظهر التزاماً إنسانياً ومهنياً رفيعاً، قامت ال ممرضة ميعاد العنزي في محافظة الخرج بتقديم الإسعافات الأولية لعدد من الأفراد بعد مشاهدة حادث مروري أمامها أثناء عودتها من العمل إلى منزلها.

رغم انتهاء دوامها الرسمي، تدخلت على الفور لمساعدة أربعة مصابين، وقامت بتقييم حالتهم الصحية، وبقيت إلى جانب إحدى المصابات التي فقدت وعيها وتأكدت من استقرارها بعد إصابتها بغشيان. بعدها وفرت الدعم والرعاية اللازمة للباقين حتى وصول الفرق الإسعافية، واستمرت في مرافقة المصابين ونقلهم إلى مستشفى الملك خالد بالخرج، حيث استمرت في مساندتهم حتى الساعات الأولى من الفجر. هذا الفعل النبيل يعكس القيم الإنسانية التي تحملها المهن الصحية، والتي تتجاوز حدود أوقات العمل الرسمية





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