ملك البحرين يشيد بكفاءة القوات الدفاعية والأمنية ويؤكد على الحزم في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

أشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، بالكفاءة العالية للقوات البحرينية الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، مثمناً تماسك المواطنين الوطني الأصيل في مواجهة ما وصفه بالحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران. وأكد الملك على عزم البحرين الراسخ في معالجة تداعيات هذه الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بوضع وتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة لسد أي فجوات على الصعيدين الدفاعي والاقتصادي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تسول له نفسه خيانة الوطن. كما أكد الملك على ضرورة الفداء بالروح وبالغالي والنفيس من أجل الوطن، وتمسك البحرين بالحلول السلمية والدبلوماسية.

وقد جاءت تصريحات الملك البحريني خلال لقائه بعدد من كبار المسؤولين، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من القضايا الوطنية الهامة التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التقدم وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء. وأكد الملك خلال الاجتماع على عزم البحرين الراسخ في معالجة التداعيات الناجمة عن هذه الحرب، مشيراً إلى تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بوضع وتنفيذ حزمة من الإجراءات الشاملة والحاسمة خلال المرحلة المقبلة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى سد أي فجوات تم رصدها خلال الفترة الحرجة الماضية، سواء على الصعيد الدفاعي أو الاقتصادي. كما سيتم البدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره. وبشكل خاص، سيتم إعادة النظر في منح المواطنة البحرينية لمن يستحقها ولمن لا يستحقها، وتطبيق الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكد الملك أن الوضع لا يزال يتطلب يقظة تامة، وأن على الجميع الاسترشاد بالضمير الوطني، انطلاقاً من مبدأ أن الوطن أمانة عظيمة وشرف غالي، ولا ينبغي التهاون في الحفاظ عليه أو الإخلال بواجباته تجاهه. وشدد الملك على أن الوطن يستحق من الجميع الفداء بالغالي والنفيس، وأن مملكة البحرين ستظل وفية لمواقفها الثابتة التي تدعو إلى حل الأزمات عبر السبل السلمية والجهود الدبلوماسية، بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة والعالم بأسره.

وفي ختام تصريحاته، عبر الملك عن فخره واعتزازه بالإنجازات المشرفة التي يحققها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مسيرة العمل الحكومي، والتي تساهم في دفع عجلة التطور في مختلف القطاعات والمجالات. تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الإقليم توترات متصاعدة، لا سيما بين دول الخليج وإيران، مما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه البحرين في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتؤكد تأكيد الملك على كفاءة القوات البحرينية الدفاعية والأمنية على قدرتها على التصدي لأي تهديدات قد تمس سيادة المملكة، وتشير إلى جاهزيتها العالية لمواجهة أي اعتداءات، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها. إن الإشارة إلى الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران تبرز طبيعة التحديات التي تواجهها البحرين، وتؤكد على الضرورة الملحة لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات.

كما أن التركيز على التماسك الوطني والمواطنة يعكس أهمية الوحدة الداخلية كركيزة أساسية للصمود في وجه التحديات الخارجية. إن قيام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بوضع وتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة يعكس إرادة القيادة السياسية في البحرين لمعالجة أي قصور محتمل، وتعزيز القدرة على الاستجابة الفورية لأي طارئ. وهذا يشمل أيضاً مراجعة دقيقة لمعايير منح المواطنة، لضمان أن يتمتع بها المستحقون فعلاً، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يحاول استغلالها أو المساس بأمن الوطن من خلالها.

إن التأكيد على أن الوطن أمانة وأن التفريط به غير مقبول، يمثل رسالة واضحة للجميع بضرورة الالتزام بالولاء والانتماء، والعمل المشترك من أجل رفعة وازدهار المملكة. ويبقى التمسك بالحلول السلمية والدبلوماسية كمنهج أساسي في التعامل مع الأزمات، تعبيراً عن الحكمة والبعد الاستراتيجي الذي تتمتع به القيادة البحرينية، وهو ما يصب في صالح استقرار المنطقة بأكملها.

إن الأوضاع الإقليمية المتغيرة والتحديات الأمنية المتزايدة تفرض على دول المنطقة ضرورة مضاعفة جهودها في تعزيز الأمن والدفاع، ليس فقط لمواجهة التهديدات المباشرة، بل أيضاً لحماية المكاسب الاقتصادية والتنموية. وفي هذا السياق، تلعب الكفاءة العالية للقوات البحرينية الدور الحيوي في تأمين الممرات الملاحية، وحماية المصالح الحيوية للمملكة، والمساهمة في حفظ الأمن الإقليمي.

إن استعراض الملك لكفاءة هذه القوات، وإشادة بالتلاحم الوطني، يعكس مدى ثقة القيادة في قدرتها على تجاوز أي صعوبات. أما ما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة تداعيات الحرب الاقتصادي والدفاعي، فإن ذلك يدل على رؤية استباقية للقيادة في التعامل مع التحديات من كافة جوانبها. إن إعادة النظر في قضايا المواطنة، وربطها بالولاء للوطن وأمنه، هي خطوة هامة لتعزيز الانتماء وتعزيز الروح الوطنية.

ويشكل الإشادة بإنجازات ولي العهد، دليلاً على كفاءة الحكومة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. إن مواقف البحرين الداعية إلى الحلول السلمية والدبلوماسية، تعكس إدراكاً عميقاً لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، ورغبة صادقة في بناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للجميع.

إن هذه الرسالة المتكاملة من جلالة الملك، تحمل في طياتها دعوة للوحدة واليقظة والعمل الجاد، لضمان أمن وازدهار مملكة البحرين والمنطقة ككل.





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة القوات البحرينية إيران الاعتداءات

United States Latest News, United States Headlines