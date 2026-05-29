ملك البحرين: هنأ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح الموسم الحجيج

هنأ ملك البحرين أخاه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام 1447. وأعرب ملك البحرين عن أخلص التهاني بالنجاح الذي تحقق بفضل من المولى سبحانه وتعالى ثم الجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وحكومته. وسأل العلي القدير أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وطاعاتهم وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد.

هنأ ملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام 1447.

وأعرب ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أخلص التهاني بالنجاح الذي تحقق بفضل من المولى سبحانه وتعالى ثم الجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وحكومته ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي بذلت وسخرت كل جهودها وطاقاتها على مدار الساعة بتنظيم شعيرة الحج وإنجاحها وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم؛ ما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان. وأشاد ملك البحرين بأعمال التوسعة المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة وتقنيات ذكية حديثة ومتطورة في جميع المرافق والمشاعر المقدسة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء مناسكهم، والتي هي محل إشادة وتقدير الجميع.

وسأل العلي القدير أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وطاعاتهم وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء والأمن والأمان تحت قيادته الحكيمة. كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في برقيتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام 1447.

وأعرب ولي العهد في البرقيات عن أخلص التهاني للنجاح الذي تحقق بفضل من المولى سبحانه وتعالى ثم الجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وحكومته، وطلب العلي القدير أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وطاعاتهم وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد. وأكد ولي العهد على إشادة الجميع بأعمال التوسعة المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة وتقنيات ذكية حديثة ومتطورة في جميع المرافق والمشاعر المقدسة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء مناسكهم.





