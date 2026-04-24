ملفات إبستين تكشف عن شبكة استغلال جنسي في لندن

كشفت وثائق وملفات إلكترونية تفاصيل استئجار جيفري إبستين لشقق فاخرة في لندن لاستغلال النساء جنسياً، مما يثير تساؤلات حول أداء الشرطة البريطانية.

كشفت وثائق وملفات إلكترونية وسجلات مصرفية ضمن ما يعرف بملفات جيفري إبستين تفاصيل استئجار أربع شقق فاخرة في العاصمة البريطانية لندن . هذه الشقق، الواقعة في حي كنسينغتون وتشيلسي الراقي، استخدمها إبستين، المدان بجرائم جنسية، لإيواء نساء ادّعين أنه اعتدى عليهن جنسياً.

هذه الأحداث جرت خلال السنوات التي تلت قرار الشرطة البريطانية بعدم التحقيق في اتهامات سابقة ضده. بي بي سي، التي كشفت هذه المعلومات، وجدت أدلة دامغة على أن إبستين كان يوفر هذه الشقق كجزء من شبكة معقدة للاستغلال الجنسي. ست نساء، من بينهنّ روسيات ونساء من أوروبا الشرقية ومناطق أخرى، قدّمن شهادات تفيد بأنهنّ كنّ ضحايا لإبستين.

العديد منهنّ وصلن إلى المملكة المتحدة بعدما أغلقت شرطة العاصمة البريطانية تحقيقاً في ادعاءات فيرجينيا جيوفري عام 2015، والتي اتهمت إبستين بالاتجار بالبشر وإجبارهن على ممارسة الجنس مع شخصيات نافذة. التحقيقات كشفت أيضاً عن تفاصيل مروعة حول كيفية استغلال إبستين للضحايا، بما في ذلك إجبارهن على استدراج نساء أخريات إلى شبكة الاتجار بالجنس الخاصة به. كما كشفت السجلات عن نقل منتظم للضحايا إلى باريس عبر قطار يوروستار لزيارة إبستين.

التحقيق الذي أجرته بي بي سي استند إلى ملايين الصفحات من السجلات التي جمعتها وزارة العدل الأمريكية في تحقيقها مع إبستين، والتي أفرج عنها ضمن ما يعرف بملفات إبستين. النتائج تشير إلى أن نطاق عمليات إبستين في المملكة المتحدة كان أوسع بكثير مما كان معروفًا سابقًا، مع عدد أكبر من الضحايا وبنية منظمة تشمل توفير السكن وتنظيم تنقلات متكررة للنساء عبر الحدود. هذه الأنشطة استمرت حتى وفاته في السجن، على الرغم من التحذيرات التي وجهت إلى الشرطة البريطانية.

التحقيق خلص إلى أن الشرطة البريطانية أضاعت فرصًا متعددة لفتح تحقيق شامل في أنشطة إبستين، بالإضافة إلى شكوى فيرجينيا جيوفري. بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات أن شرطة العاصمة كانت على علم باستئجار إبستين لإحدى الشقق التي حددتها بي بي سي في عام 2020، بعد فترة وجيزة من وفاته في السجن.

محاميات متخصصات في حقوق الإنسان أعربن عن صدمتهن لعدم فتح أي تحقيق في المملكة المتحدة، مشيرات إلى أن الدولة البريطانية تتحمل التزامات قانونية بإجراء تحقيق سريع وفعال ومستقل في حالات الاتجار بالبشر، حتى في حال عدم تقدم الضحايا بشكاوى رسمية. الشرطة البريطانية ردت بأنها تفي بواجباتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، يرى خبراء سابقون في الشرطة أن هناك إخفاقات واضحة في التعامل مع هذه القضية، وأن هناك حاجة إلى تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذه الإخفاقات وكشف عن جميع المتورطين في شبكة إبستين. التحقيقات مستمرة للكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المروعة





