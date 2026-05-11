ملخص الرياضة العالمية: تعثر توتنهام في صراع البقاء وتتويج مايكل أوليسيه بالأفضل

تقرير مفصل يتناول تعادل توتنهام مع ليدز وتأثيره على صراع الهبوط في الدوري الإنجليزي، وتكريم مايكل أوليسيه في حفل اللاعبين المحترفين بفرنسا، ونتائج جيرونا في الليجا.

شهدت الساحة الرياضية العالمية سلسلة من الأحداث المثيرة والنتائج المتقلبة التي رسمت ملامح الصراع في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث عاش نادي توتنهام هوتسبير ليلة عصيبة على ملعبه وبين جماهيره، حينما تعثر في مباراة مصيرية أمام ضيفه ليدز يونايتد، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

هذا التعادل لم يكن مجرد فقدان لنقطتين، بل كان بمثابة ضربة موجعة لطموحات الفريق في الابتعاد عن مناطق الخطر وتفادي شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية. وقد سيطر توتنهام على مجريات الشوط الأول بشكل واضح، وأهدر لاعبوه مجموعة من الفرص الذهبية التي كانت كفيلة بحسم المباراة مبكراً، حيث فشل كل من كونور غالاغر وجواو بالينيا وراندال كولو مواني وريتشارليسون ورودريغو بنتانكور في استغلال الهجمات الخطيرة، مما جعل الفريق يقع في فخ التوتر والارتباك مع مرور الوقت.

وفي الشوط الثاني، انقلبت الموازين حينما تسبب خطأ من تيل في احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، وهو ما استغله دومينيك كالفيرت لوين بنجاح ليسجل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 74، مما أربك حسابات أصحاب الأرض. ومن الجوانب الإيجابية القليلة في المباراة، شهدت المدرجات تصفيقاً حاراً عند مشاركة جيمس ماديسون الذي عاد من إصابة طويلة استمرت منذ مايو 2025، إلا أن الفرحة لم تكتمل حيث استمر الضغط حتى الدقيقة 98 التي كاد فيها شون لونغستاف أن يسجل هدفاً ثانياً لليدز لولا تدخل العارضة، لينتهي اللقاء بنقطة لكل فريق.

هذا الوضع يضع توتنهام في المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة، مع ملاحقة شرسة من وست هام يونايتد الذي يمتلك 36 نقطة، في وقت تأكد فيه هبوط بيرنلي وولفرهامبتون، مما يجعل المباراتين القادمتين أمام تشيلسي وإيفرتون بمثابة نهائيات حقيقية للبقاء في الدوري الممتاز. وعلى صعيد التكريمات الفردية، احتفت العاصمة الفرنسية باريس بإنجازات نجومها المحترفين في الخارج، حيث أقيم حفل رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية في نسخته الرابعة والثلاثين داخل أحد القصور العريقة.

وقد توج النجم الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب محترف خارج حدود بلاده، وذلك تقديراً لمستوياته المذهلة ومساهماته الكبيرة في تتويج العملاق البافاري بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، بالإضافة إلى وصول الفريق لمراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا واستعداده لنهائي كأس ألمانيا. وأعرب أوليسيه في كلمته عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً تطلعه لتمثيل المنتخب الفرنسي بأفضل صورة ممكنة في منافسات كأس العالم القادمة لرفع اسم بلاده عالياً.

ولم يقتصر الحفل على أوليسيه، بل شهد أيضاً تتويج الموهبة الشابة ديزيري دوي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب شاب للعام الثاني على التوالي، في لفتة طريفة أشار فيها دوي إلى المنافسة الأخوية مع شقيقه جيلا دوي لاعب ستراسبورغ. كما نال روبن ريسير، حارس مرمى لنس، جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي، بينما حصل مدربه بيير ساج على جائزة أفضل مدير فني، متفوقاً على أسماء رنانة مثل لويس إنريكي وباولو فونسيكا.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، تم تكريم الأسطورة الإيفوارية المعتزل ديديه دروغبا بجائزة أفضل مواطن، تقديراً لجهوده الجبارة ومبادرات مؤسسته في دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً والمحرومة حول العالم. أما في الدوري الإسباني، فقد واصل فريق جيرونا كفاحه المرير للنجاة من السقوط، حيث نجح في خطف نقطة ثمينة من ملعب رايو فاييكانو بالتعادل 1-1 في ختام الجولة الخامسة والثلاثين.

وجاء هدف التعادل القاتل عن طريق كريستيان ستواني في الدقيقة 90، وهو هدف منح الفريق الكتالوني قبلة حياة في صراعه لتفادي الهبوط، مؤكداً أن الإصرار والقتال حتى الثواني الأخيرة هو السبيل الوحيد للبقاء في المنافسة. وبالانتقال إلى رياضات أخرى، شهدت بطولة روما للتنس تألق النجمة شفيونتيك التي حجزت مقعدها في ربع النهائي بعد فوز مريح وسهل على منافستها أوساكا، مما يعزز من فرصها في تحقيق لقب جديد.

وفي أخبار كرة القدم الدولية، أعلن اتحاد كوراساو لكرة القدم عن استقالة المدرب فريد روتن من منصبه، وهي الخطوة التي فتحت الباب على مصراعيه للتكهنات بعودة المدرب الهولندي الخبير ديك أدفوكات لتولي قيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة. هذه التطورات المتسارعة في مختلف الملاعب تؤكد أن الإثارة الرياضية لا تتوقف، سواء في صراعات البقاء في الدوريات الكبرى أو في منصات التتويج الفردية التي تعكس قيمة الموهبة والاجتهاد





