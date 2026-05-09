ملخص رياضي شامل: غضب في أنفيلد، انتفاضة إشبيلية، وتكريم بابوي لبطل إيطاليا

تغطية واسعة لأبرز الأحداث الرياضية العالمية، بدءاً من تعادل ليفربول المثير للجدل مع تشيلسي، ومروراً بصراع الهبوط في الدوري الإسباني، وصولاً إلى احتفالات إنتر ميلان في الفاتيكان.

شهد ملعب أنفيلد أجواء مشحونة للغاية بعد نهاية المباراة التي جمعت بين ليفربول وتشيلسي، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. هذا التعادل لم يكن مجرد فقدان لنقطتين، بل كان بمثابة الشرارة التي فجرت غضب الجماهير التي لم تعد تحتمل تراجع مستوى الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقد انطلقت صافرات الاستهجان لتعبر عن استياء عميق من أداء اللاعبين الذين بدا عليهم التخبط في العديد من فترات اللقاء. ما زاد من حدة هذا الغضب هو التباين الصارخ بين الإنفاق المالي الضخم الذي قامت به إدارة النادي، والذي وصل إلى نحو 570 مليون دولار في سوق الانتقالات، وبين النتائج المتواضعة التي تحققت على أرض الواقع، مما أدى إلى ضياع لقب الدوري بشكل مفاجئ وبسهولة غير متوقعة.

وفي ظل هذه الضغوط، يجد المدرب الهولندي أرني سلوت نفسه في موقف صعب، حيث تحوم الشكوك حول قدرته على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، رغم تأكيداته بأن الفريق يمتلك القدرة على العودة بشكل أقوى في الموسم القادم إذا ما تم تنفيذ الخطط الصيفية بدقة، مشيراً إلى أن من حق المشجعين الغاضبين التعبير عن استيائهم بعد هذا الموسم الكارثي. ومع ذلك، يبقى الهدف المباشر الآن هو ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق المركز الرابع، ويطمح لتأكيد هذا المركز عبر مواجهة أستون فيلا المرتقبة يوم الجمعة، في حين يتربص به الخصوم للنزول إلى المركز الخامس.

وفي سياق آخر، انتقلت الإثارة إلى الدوري الإسباني، حيث عاش نادي إشبيلية لحظات دراماتيكية في مواجهة ضيفه إسبانيول المأزوم. بدأت المباراة بصدمة لجماهير إشبيلية عندما سجل اللاعب الإنجليزي تايريس دولان هدف التقدم لإسبانيول في الدقيقة 56، مما وضع أصحاب الأرض في موقف حرج.

ولكن روح الإصرار كانت حاضرة لدى لاعبي إشبيلية الذين تمكنوا من قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث سجل أندريس كاسترين هدف التعادل في الدقيقة 82، قبل أن يطلق البديل النيجيري أكور أدامز رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90 زائد 1. هذه المباراة شهدت أيضاً تدخلاً تقنياً من حكم الفيديو المساعد الذي ألغى هدفاً للنجم التشيلي المخضرم ألكسيس سانشيز بداعي التسلل.

هذا الانتصار منح إشبيلية دفعة معنوية كبيرة في صراعه للابتعاد عن مناطق الهبوط، حيث رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما غرق إسبانيول في دوامة من النتائج السلبية التي استمرت منذ مطلع عام 2026، حيث لم يحقق أي فوز منذ خسارته أمام برشلونة في يناير، مما جعل الفريق يعاني بشدة في المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات الأخيرة من الموسم المشتعل. أما في إيطاليا، فقد اتخذت الاحتفالات طابعاً روحياً ودبلوماسياً رفيعاً، حيث حظي نادي إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، بتكريم استثنائي من بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر.

في لقاء جمع البابا باللاعبين والجهاز الفني والإداري داخل أسوار الفاتيكان، وجه قداسة البابا تهنئة حارة للنادي على إنجازه الرياضي الكبير الذي توج بالفوز على بارما بنتيجة هدفين دون رد قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري. ولم يكتفِ البابا بالتهنئة، بل دعا أعضاء الفريق إلى التأمل في رحلتهم نحو النجاح، مشدداً على ضرورة تحويل هذا الانتصار إلى رسالة إيجابية تساهم في نمو الشباب وتوجيههم نحو الطموح والعمل الجاد.

هذا اللقاء جاء في توقيت مثالي قبل خوض الفريق مباراة هامة ضد لاتسيو في روما، مما أعطى اللاعبين دفعة نفسية تتجاوز حدود كرة القدم. وبالتزامن مع هذه الأحداث، شهدت الملاعب الإنجليزية نتائج متباينة، حيث واصل بورنموث ملاحقة حلمه الأوروبي بإسقاط فولهام، بينما ساد الركود مواجهة مانشستر يونايتد وسندرلاند التي انتهت بالتعادل السلبي، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار الفني في بعض أندية القمة الإنجليزية





