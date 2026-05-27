ملخص الأخبار الرياضية: ثاندر يقترب من نهائي السلة وسينر يتأهل وسون يواصل مسيرته المونديالية

شاي غلجيوس-ألكسندر يقود ثاندر للفوز على سبيرز ويتقدم 3-2 في نهائي الغربية، ويانيك سينر يبدأ رولان غاروس بفوز ساحق، وسون هيونغ مين ينضم لقائمة كوريا الجنوبية لكأس العالم 2026.

في مباراة مثيرة ضمن نهائيات المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، قاد النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى فوز مهم على سان أنتونيو سبيرز بنتيجة 127-114، ليتقدم 3-2 في السلسلة ويقترب خطوة إضافية من بلوغ النهائي للعام الثاني على التوالي.

سجل غلجيوس-ألكسندر 32 نقطة، وكان أحد خمسة لاعبين من فريقه تجاوزوا حاجز العشر نقاط، حيث أضاف أليكس كاروسو 22 نقطة من دكة البدلاء وجاريد ماكاين 20 نقطة. في المقابل، عانى النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما من ليلة صعبة مسجلاً 20 نقطة لكنه اكتفى بأربع إصابات ناجحة من أصل 15 محاولة، بينما سجل زميله ديفن فاسيل 6 نقاط فقط بعد أن بلغ معدله 17 نقطة في المباريات الأربع الأولى. يستعد الفريقان للمباراة السادسة التي قد تحسم التأهل.

على ملاعب التنس، استهل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) بفوز ساحق على الفرنسي كليمو تابور بنتيجة 6-1 و6-3 و6-4 في الدور الأول. أظهر سينر هيمنة واضحة من الخط الخلفي، وكسر إرسال منافسه مرتين في البداية ليتقدم 4-1. ورغم مقاومة تابور في المجموعة الثالثة ببعض الضربات الرائعة، إلا أن سينر استعاد السيطرة بفضل دقته وضرباته القوية. وقال سينر بعد المباراة: 'أنا سعيد بالعودة إلى هنا حيث لدي ذكريات رائعة.

مباريات الدور الأول ليست سهلة أبداً. شكراً على دعمكم'. يذكر أن سينر يدخل البطولة منتشياً بسلسلة انتصارات متتالية بلغت 29 مباراة. في كرة القدم، يواصل النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين كتابة التاريخ بعد أن ضمته قائمة منتخب كوريا الجنوبية المشاركة في كأس العالم 2026، لتكون هذه رابع نسخة مونديالية له إلى جانب الحارس المخضرم كيم سيونغ جيو.

يدخل المنتخب الكوري النهائيات للمرة الثانية عشرة، بمزيج من الخبرة والشباب، حيث كان بعض اللاعبين الحاليين لا يزالون في مقاعد الدراسة عندما خاض سون أول مباراة له في كأس العالم قبل أكثر من عقد. كما أعلنت مجلة 'كيكر' الرياضية فوز هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بينما خسر الروسي دانييل ميدفيديف في مفاجأة من الدور الأول لرولان غاروس أمام الأسترالي آدم والتون.

ومن جهة أخرى، أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أنها لا تمانع استضافة بلادها للمنتخب الإيراني في كأس العالم هذا الصيف





