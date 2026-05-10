ملحمة فنية في قلب روما: الأوركسترا السعودية تتألق في ساحة فينوس بمشاركة أندريا بوتشيلي

حفل موسيقي ضخم جمع بين الإبداع السعودي والإيطالي في الكولوسيوم بروما، لترسيخ الروابط الثقافية بين المملكة وإيطاليا عبر لغة الموسيقى العالمية والفنون الأدائية التقليدية.

شهدت العاصمة الإيطالية روما حدثا فنيا استثنائيا جسد أسمى معاني التواصل الحضاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، حيث تحولت ساحة فينوس الأثرية الواقعة في منطقة الكولوسيوم التاريخية إلى منصة عالمية للإبداع الموسيقي.

وفي ليلة امتزجت فيها عراقة التاريخ بروح الفن المعاصر، اختتمت هيئة الموسيقى جولتها الحادية عشرة من مشروع روائع الأوركسترا السعودية، وهو المشروع الذي يهدف إلى نقل الهوية الموسيقية السعودية إلى آفاق عالمية. وقد جاء هذا الحفل برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى، ليكون بمثابة تتويج لسلسلة من النجاحات التي حققتها الأوركسترا في مختلف العواصم العالمية، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة في تعزيز حضورها الثقافي دوليا.

تجسدت روعة الأمسية في التناغم الموسيقي الفريد الذي جمع بين اثنين وثلاثين موسيقيا من الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، وثلاثين موسيقيا من أوركسترا فونتان دي روما المرموقة، تحت قيادة المايسترو الإيطالي المبدع مارشيلو روتا. وقد قدم هذا التحالف الفني باقة متنوعة من المقطوعات التي شملت أعمالا سعودية أصيلة وألحانا إيطالية كلاسيكية ومؤلفات عالمية، مما خلق حالة من الحوار الفني الذي يتجاوز حدود اللغة والجغرافيا.

وزاد من بريق الحفل مشاركة الفنان العالمي الشهير أندريا بوتشيلي، الذي أضفى بصوته الساحر لمسة من الخيال على الأجواء، حيث أعرب بوتشيلي عن سعادته الغامرة بالتعاون مع الفرقة السعودية، مشيرا إلى أن الغناء في رحاب الكولوسيوم يحمل دائما مشاعر استثنائية، إلا أن وجود الأوركسترا السعودية جعل من هذه التجربة لحظة أكثر تميزا وتفردا، مؤكدا أن الموسيقى تظل اللغة الوحيدة القادرة على وصل الثقافات المتباعدة. ولم يقتصر الحفل على الجانب الموسيقي الأوركسترالي فحسب، بل امتد ليشمل استعراضا حيا للفنون الأدائية التقليدية السعودية التي تعكس التنوع الثقافي الغني للمملكة.

فقد قدم خمسة وخمسون مؤديا تحت إشراف هيئة المسرح والفنون الأدائية مجموعة من الفنون الشعبية العريقة، مثل عرضة وادي الدواسر وفن الخطوة والفن الينبعاوي، مما أتاح للجمهور الإيطالي والعالمي فرصة التعرف على الموروث الشعبي السعودي في أبهى صوره. ومن أبرز لحظات الحفل تقديم مقطوعة موسيقية خاصة بعنوان الحجر وروما، والتي صاغ كلماتها المؤرخ والباحث الدكتور سليمان الذيب، حيث استلهمت المقطوعة الروابط الحضارية العميقة بين منطقة الحجر في العلا ومدينة روما، مما أبرز الامتداد الثقافي المشترك بين الحضارتين القديمتين.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، باول باسيفيكو، أن إقامة هذا الحفل في روما يمثل محطة فارقة في مسيرة الموسيقى السعودية، ورمزا يعكس عمق الحوار الثقافي بين البلدين، مؤكدا أن التعاون مع أوركسترا فونتان دي روما يهدف إلى تقديم الموروث الوطني لجمهور عالمي وبناء شراكات إبداعية مستدامة. وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمد حسن علوان، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، إلى أن المشاركة جسدت امتزاجا رائعا بين عراقة المسرح الروماني والفنون السعودية التقليدية، مما عزز من حضور الثقافة السعودية دوليا.

كما وصف المايسترو مارشيلو روتا هذه التجربة بأنها كانت ثرية للغاية، لافتا إلى وجود تقاطع كبير في الإحساس الموسيقي والانضباط بين العازفين السعوديين والإيطاليين رغم اختلاف التقاليد الفنية. ختاما، تأتي هذه الفعالية ضمن رؤية طموحة تسعى من خلالها المملكة العربية السعودية إلى تمكين فنانيها من التفاعل مع الساحة الدولية والاحتفاء بالهوية الوطنية الموسيقية. إن نجاح حفل روما لا يمثل مجرد عرض موسيقي عابر، بل هو رسالة سلام ومحبة تؤكد أن الفن هو الجسر الأقوى لتعزيز التفاهم بين الشعوب.

ومن خلال هذه الجولات العالمية، تواصل هيئة الموسيقى بناء منظومة موسيقية مستدامة تساهم في إثراء المحتوى الثقافي المحلي وتقديمه للعالم بصورة تليق بمكانة المملكة وتاريخها العريق، مما يفتح آفاقا جديدة من التعاون الفني الذي يثري الوجدان الإنساني ويحتفي بالتنوع والجمال





