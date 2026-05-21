ملتقى إعلام الحج يسلط الضوء على أحدث الحلول التقنية والتجارب الرقمية المبتكرة في مجالات الإعلام والاتصال وصناعة المحتوى

ملتقى إعلام الحج في نسخته الثالثة يسلط الضوء على أحدث الحلول التقنية والتجارب الرقمية المبتكرة في مجالات الإعلام والاتصال وصناعة المحتوى، ويقدم سلسلة من الورش المتخصصة، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز سرعة نقل المعلومات. كما يحوي الملتقى عددًا من المناطق التفاعلية والأركان المتخصصة، من أبرزها منصة الإيجاز الصحفي، وأستوديوهات إعلامية مجهزة تقنيًا، و’نافذة الحج’ ذات التجربة البصرية التفاعلية، إلى جانب ‘معرض التحول’ الذي يستعرض أبرز المشروعات والخدمات التطويرية المقدمة للحجاج، إضافة إلى ‘مجتمع الإعلام’ الذي يوفر بيئة داعمة للتواصل وتبادل الخبرات بين الإعلاميين من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية. يأتي بتنظيم مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام، وبالتعاون مع ‘ندوة الحج الكبرى’، بهدف تعزيز التكامل الإعلامي بين منظومة الإعلام والوسائل الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب توحيد الجهود الإعلامية عبر إقامة مؤتمرات صحفية موحدة لموسم الحج.

