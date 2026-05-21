ملتقى نظمته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشارك فيه ممثلو الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربح والمختصون والمهتمون بالجوانب المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد شهد الملتقى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة ناقشت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتشريعات والتنظيمات الاستدامة في المسؤولية الاجتماعية والدمج المهني.

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٦ مساءً نظّمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 بالشراكة مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربح.

وشارك في الملتقى عدد من المختصين والمهتمين بمجالات المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد شهد الملتقى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة ناقشت عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتشريعات والتنظيمات والدمج المهني والاستدامة في المسؤولية الاجتماعية. واستعرض صاحب الملتقى العديد من التجارب والمبادرات الناجحة التي قدمتها جهات من مختلف القطاعات للتمثيل والخبرات والتمييز.

ويأتي تنظيم الملتقى امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز التكامل مع مختلف القطاعات ودعم المبادرات ذات الأثر المستدام ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع شامل ومتكافئ الفرص





