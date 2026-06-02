مكملات غذائية شائعة تفتقر إلى أدلة علمية كافية.. خبراء يحذرون من مخاطر الاستخدام العشوائي

تقرير يناقش ستة مكملات غذائية منتشرة بين الملايين يومياً، ويبرز آراء الخبراء حول محدودية الأدلة العلمية الداعمة لفعّاليتها وسلامتها على المدى الطويل، مع الإشارة إلى مخاطر الجرعات غير المضبوطة والتفاعلات الدوائية المحتملة.

رغم الإقبال المتزايد على المكملات الغذائية كوسيلة لتحسين الصحة والنوم والمناعة أو دعم الشعر والبشرة، إلا أن الخبراء يحذرون من أن العديد من المنتجات الشائعة لا تزال تفتقر إلى أدلة علمية كافية تثبت فاعليتها أو سلامة استخدامها على المدى الطويل.

وتشهد الساحة العالمية نقاشاً مستمراً بين المختصين حول جدوى بعض المكملات ومخاطرها المحتملة. وتستعرض دراسة حديثة ستة من أكثر المكملات diffusion انتشاراً يتم تناولها يومياً بواسطة الملايين، مع تحليل ما توصلت إليه الأبحاث من أدلة ودراسات حول فوائدها وأضرارها. من بين هذه المكملات Comes مكملات الكولاجين، التي تربط بعض الدراسات بينها وبين تحسن آلام المفاصل والحركة وصحة الجلد مع التقدم في العمر، وتشير إلى أن إنتاج الكولاجين في الجسم يتراجع طبيعياً مع السن.

ولكن الخبيرة إيما لاينغ، أستاذة التغذية السريرية ومديرة قسم الحميات الغذائية في جامعة جورجيا، تؤكد أن النتائج البحثية حتى الآن ليست متسقة أو قوية بما يكفي لدعم استخدام مكملات الكولاجين على نطاق واسع لعلاج حالات صحية محددة. وتضيف أن العديد من المنتجات تحتوي على مكونات إضافية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يصعّب تقييم تأثير الكولاجين بمفرده، وتشير إلى الحاجة لمزيد من الأبحاث قبل التوصية به بشكل روتيني.

كذلك، مكملات الميلاتونين، التي تعد من أشهر المكملات المستخدمة للمساعدة على النوم، لكن كثيراً من المستهلكين لا يدركون أنها تساعد أساساً على الاستغراق في النوم بسرعة، وليس بالضرورة على الاستمرار في النوم طوال الليل. وتبين مهتاب جعفري، أستاذة العلوم الصيدلانية ومديرة مركز الصحة الممتدة في جامعة كاليفورنيا بإيرفاين، أن الخبراء يختلفون بشأن جدوى استخدام الميلاتونين، وأن الجرعات المرتفعة قد تسبب الشعور بالخمول والنعاس في اليوم التالي، فضلاً عن صعوبة تحديد الجرعة المناسبة لأنه هرمون ينتجه الجسم بشكل طبيعي وتختلف احتياجات الأفراد منه.

أما مكملات البروبيوتيك، المعروفة بـ "البكتيريا النافعة" التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فغالباً ما ينصح الخبراء بالحصول عليها من خلال الأطعمة المخمرة مثل الكفير والملفوف المخلل والكيمتشي. وإذا لم يكن الشخص يستهلك هذه الأطعمة بانتظام، فقد يلجأ إلى المكملات، لكن الآراء لا تزال منقسمة حول فاعليتها الكاملة. وتقول لاينغ إن بعض الدراسات أظهرت فوائد محتملة للبروبيوتيك على صحة القلب والعظام والجلد والمناعة، لكن الأدلة الحالية غير كافية لإثبات هذه الفوائد بشكل قاطع.

إلى جانب ذلك، يحظى الكركم بشعبية واسعة بسبب قدرته المحتملة على تقليل الالتهابات وآلام المفاصل وخفض الكوليسترول. ولكن لاينغ تشير إلى أن نتائج الدراسات متباينة وتعتمد على الجرعة وتركيبة المنتج، وأن هذه المكملات لا تُوصى بها على نطاق واسع لأن كثيراً منها لا يُمتص جيداً في الجسم وقد تتسبب في أضرار نادرة.

وأضافت أن بعض الدراسات تشير إلى إمكانية مساهمتها في خفض التوتر وتحسين النوم على المدى القصير، لكن الأدلة العلمية محدودة، وقد تثار مخاوف من آثار جانبية مثل التأثير على الكبد أو الغدة الدرقية لدى بعض الأشخاص. كما يشهد سوق البيوتين، أحد فيتامينات مجموعة "ب"، diffusionاً واسعاً لتحسين صحة الشعر والبشرة والأظافر، لكن الخبراء يؤكدون أن معظم الأشخاص يحصلون على كميات كافية منه عبر الطعام لأنه موجود في اللحوم والأسماك والبيض والمكسرات والبذور وبعض الخضراوات.

أما الكرياتين، فهو من أكثر المكملات انتشاراً بين الرياضيين ومحبي اللياقة البدنية لارتباطه بزيادة الكتلة العضلية وتحسين الأداء في التمارين عالية الشدة، ويُعد آمناً بجرعات معتدلة للأصحاء، مع إشارة بعض الدراسات إلى احتمال تأثيره على ضغط الدم. ويُعد المغنيسيوم من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، وهناك أبحاث متزايدة عن دوره المحتمل في دعم الصحة النفسية وتحسين المزاج.

لكن النقطة الجوهرية التي يجتمع عليها الخبراء هي ضرورة عدم الاعتماد على المكملات كبديل عن الغذاء الصحي المتوازن، وأهمية استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل البدء في استخدام أي مكمل، خاصةً للحوامل والمرضعات والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية أخرى. ختاماً، رغم انتشار فكرة أن المكملات الغذائية حل سحري لمشاكل الصحة، فإن الأدلة العلمية لا تزال غير كافية للعديد من المنتجات الشائعة.

ويجب أن يكون المستهلكون واعين بوجود منتجات قد لا تحقق الفوائد الموعودة وقد تحمل مخاطر غير معروفة. وتؤكد التعليمات الطبية على أهمية الرجوع إلى المصادر الموثوقة وقراءة علامات المكونات بدقة، وتجنب الجرعات العشوائية، ومتابعة أي أعراض جانبية مع طبيب مختص. كما أن الجهات الرقابية في مختلف البلدان ما زالت تعمل على تعزيز معايير الجودة والسلامة لهذه المنتجات، لكن المسؤولية النهائية تقع على عاتق المستهلك الواعي الذي يبحث عن الحقائق العلمية وليس عن الشعارات التسويقية





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