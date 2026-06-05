مكسيك تتفوق على صربيا في ودية استعداداً لكأس العالم 2026 والسعودية وإسبانيا يعززان التحضيرات

المنتخب المكسيكي يحقق فوزاً كبيراً على صربيا قبل افتتاح مونديال 2026، بينما يواصل المنتخب السعودي تدريباته في الولايات المتحدة، وتستعد إسبانيا للبطولة بعد ودية خالية من الإصابات ضد العراق.

أظهر المنتخب المكسيك ي تفوقه في مباراة ودية استعدادية أمام صربيا على ملعب نيميسيو دييس في تولوكا، حيث انتهت المباراة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد لصربي.

بدأ التسجيل للمكسيك من قبل بيتار ستانيتش في الدقيقة التاسعة عشر، ثم توالت الأهداف على حساب الخصم بفضل يواكيم فاسكيس في الدقيقة الرابعة والثلاثين، وراؤول خيمينيس في الدقيقة السابعة والخمسين، ولويس تشافيس في النهاية الدقيقة التسعين، إلى جانب هدفين سجلهما ستيفان بوكيناتش وأدم أفديتش عن طريق الخطأ في الدقائق الإضافية من الشوط الأول والثاني. جاء هذا الانتصار لتكملة سلسلة انتصارات المكسيك الثمانية المتتالية في المباريات الودية، استعداداً لافتتاحية كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا إلى جانب المكسيك، حيث سيواجه المنتخب المضيف جنوب أفريقيا في استاد أستيكا بمكسيكو سيتي في الحادي عشر من يونيو.

في إطار الاستعدادات المكثفة للبطولة، يواصل المنتخب السعودي رحلته التدريبية في الولايات المتحدة حيث اختتم معسكره قبل مواجهة منتخب بورتوريكو في ودية نظمها المدرب الألماني دون إتصابات ضمن تشكيلة الأخضر. أشار عليا الحجي إلى أن جميع اللاعبين يبذلون أقصى جهودهم داخل المعسكر، مؤكدين أن هذه التجربة ستعزز جاهزية الفريق للمرحلة المقبلة من البطولة.

من جهة أخرى، أظهر المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي رضاه عن الخروج من مباراة ودية ضد العراق دون إصابات، مشدداً على إتاحة الفرصة للاعبين الشبان لتجربة المشاركة الدولية. انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وقد استفاد المنتخب الإسباني من هذه الفرصة لتجربة تشكيلة مختلفة، مع استبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب مخاوف اللياقة البدنية.

أعلن دي لا فوينتي أن الفريق سيتجه إلى الولايات المتحدة في اليوم التالي لاستكمال التحضيرات، مع جدول مبارياته الودية أمام بيرو في بويبلا قبل انطلاق بطولة كأس العالم، حيث سيتنافس في المجموعة الثامنة مع الرأس الأخضر والسعودية وأوروغواي. إلى جانب ذلك، كشف الاتحاد السويسري لكرة القدم عن حصول المهاجم بريل إمبولو على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، ما سيسمح له بالانضمام إلى زملائه في معسكر التحضيرات للمونديال.

يأتي هذا الإعلان في ظل التزام الفرق الوطنية الكبرى بالتحضير للبطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً على أرض قارة أمريكا الشمالية، مما يزيد من حدة المنافسة لتتوّج الفرق الفائزة باللقب العالمي





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كأس العالم 2026 المكسيك السعودية إسبانيا التحضيرات

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