مكتب الرئيس الإسرائيلي يعلن مبادرة جديدة لبحث عفو نتنياهو في قضايا الفساد

أعلن مكتب الرئيس ال إسرائيل ي إسحاق هرتسوغ عن مبادرة جديدة تشمل المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا، والمدعي العام أميت أيسمان، ومحامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أميت حداد، بهدف الدفع نحو التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية في قضية ال فساد التي تواجه نتنياهو.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل 'بداية قبل أن ينظر الرئيس في ممارسة صلاحياته لمنح العفو'. وأضاف المتحدث باسم هرتسوغ أن الرئيس يفضل حالياً استنفاد فرص التسوية قبل البت في طلب العفو الذي قدمه نتنياهو في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفي هذا الطلب، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفواً عن تهم الفساد التي تلاحقه، دون الاعتراف بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.

منذ بداية محاكمته في العام 2020، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب. ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث ملفات فساد معروفة باسم 'الملف 1000' و'الملف 2000' و'الملف 4000'. وقد قُدّمت لائحة الاتهام المتعلقة بهذه القضايا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019. يتعلق 'الملف 1000' بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

أما 'الملف 2000' فيتهم نتنياهو بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. بدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو ينكر التهم مدعياً أنها 'حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به'. بالإضافة إلى محاكمته بقضايا الفساد، فإن نتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الإسرائيلي توتراً متزايداً، حيث يواصل نتنياهو رفض التهم الموجهة إليه، ويؤكد على براءته، بينما تستمر المحاكمات في مسارها. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، حيث يرى مؤيدوه أن المحاكمة هي محاولة للتخلص منه سياسياً، بينما يرى معارضوه أنها خطوة ضرورية لتحقيق العدالة.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لعدة أشهر أخرى، بينما يظل مصير العفو الذي طلبه نتنياهو غير مؤكد، خاصة في ظل رفضه الاعتراف بالذنب، وهو شرط أساسي لمنح العفو وفقاً للقانون الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، فإن الضغط الدولي على إسرائيل بسبب اتهامات جرائم الحرب في غزة يضيف عبئاً إضافياً على الحكومة الإسرائيلية، ويزيد من تعقيد الوضع القانوني والسياسي لنتنياهو.

ويظل السؤال المطروح هو ما إذا كان هرتسوغ سيقدم على منح العفو، أم سيترك الأمر للمحاكم لاتخاذ القرار النهائي في هذه القضية التي تشغل الرأي العام الإسرائيلي والعالمي





