مكتب التحقيقات الاتحادي يفجر مؤامرة لاستهداف فعالية فنون قتالية مختلطة

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أنه أحبط هجوما كان مخططا أن يستهدف فعالية فنون قتالية مختلطة تابعة لمنظمة ألتيميت فايتينج تشامبيونشيب في حديقة البيت الأبيض، وأنه اعتقل خمسة أشخاص. ووضح المكتب أن المؤامرة تضمنت استخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لضرب الجانب الشمالي من البيت الأبيض بهدف توجيه الحاضرين نحو مخرج حيث كان القناصة يخططون لإطلاق النار على الساسة وغيرهم في أثناء فرارهم.

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أنه أحبط هجوم ا كان مخططا أن يستهدف فعالية فنون قتالية مختلطة تابعة لمنظمة ألتيميت فايتينج تشامبيونشيب في حديقة البيت الأبيض، وأنه اعتقل خمسة أشخاص.

ووضح المكتب أن المؤامرة تضمنت استخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لضرب الجانب الشمالي من البيت الأبيض بهدف توجيه الحاضرين نحو مخرج حيث كان القناصة يخططون لإطلاق النار على الساسة وغيرهم في أثناء فرارهم. وشارك في الفعالية كبار أعضاء الكونجرس الجمهوريين والمتبرعين ومسؤولي الإدارة للاحتفال بمرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة. ويؤمن المتهمون بنظريات المؤامرة المناهضة للحكومة، وكان من بين دوافعهم الغضب من طريقة التعامل مع ملفات التحقيق المتعلقة بالمستثمر الراحل جيفري إبستين المدان في جرائم جنسية.

ووجهت تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل لما لا يقل عن ثلاثة من الخمسة الذين تم احتجازهم، وتشمل التهم الأخرى الموجهة إلى المجموعة التآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة وجرائم تتعلق بالأسلحة. وأشارت الوثائق القضائية إلى أن أحد المتهمين عبر عن رغبته في استهداف المشرعين الذين تلقوا تبرعات لحملاتهم الانتخابية من جماعات مؤيدة لإسرائيل.

واكتشفت السلطات المؤامرة عندما اتصلت والدة أحد المشتبه بهم، تايسن بروبر البالغ من العمر 19 عاما، بالشرطة المحلية في ولاية أوهايو للإبلاغ عن أن ابنها اشترى عدة أسلحة وكان يتواصل عبر الإنترنت مع أشخاص مثيرين للقلق. وجاء في إفادة خطية صادرة عن (FBI) أن بروبر اعترف لاحقا لضباط مكتب التحقيقات بأنه كان على علم بهجوم منسق مخطط له على فعالية (يو. إف. سي)





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