مكتب نتنياهو ينفي شمول وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران للبنان: غموض يلف الاتفاق

في تطورات متضاربة حول اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، نفى مكتب نتنياهو شمول لبنان بالاتفاق، بينما أشارت مصادر أخرى إلى خلاف ذلك. ويتزامن ذلك مع تصاعد التوتر في المنطقة وجهود دبلوماسية مكثفة.

أصدر مكتب رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو بياناً حاسماً الأربعاء، نفى فيه بشكل قاطع أن يشمل وقف إطلاق النار المؤقت المعلن بين الولايات المتحدة و إيران ، لبنان . وشدد البيان على أن إسرائيل تدعم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الهجمات لمدة أسبوعين، لكنه أكد على أن هذا التعليق مشروط بفتح إيران لمضيق هرمز و وقف إطلاق النار .

وأضاف البيان أن إسرائيل تؤيد الجهود الأمريكية لضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، وعدم تشكيلها تهديداً، سواء عبر الصواريخ أو الإرهاب، للولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج والعالم. هذا النفي الصادر عن مكتب نتنياهو يأتي في سياق تصريحات متضاربة من مصادر مختلفة حول طبيعة وشمل وقف إطلاق النار المحتمل، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة.\على الرغم من تأكيد مكتب نتنياهو على أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان، أفاد موقع 'واينت' نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني يشمل أيضاً وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. هذا التضارب في المعلومات يثير تساؤلات حول مدى دقة المعلومات المتداولة، وما إذا كانت هناك تفاصيل سرية أو غير معلنة حول الاتفاق. وفي سياق متصل، صرح مسؤول رفيع في البيت الأبيض لشبكة 'CNN' بأن إسرائيل طرف في وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب، مما يزيد من الالتباس حول طبيعة المشاركة الإسرائيلية في هذا الاتفاق. علاوة على ذلك، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن وجود مناقشات حول اجتماعات أمريكية إيرانية وجهاً لوجه، مما يشير إلى مساعي دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس، ولكنها امتنعت عن الخوض في التفاصيل.\في المقابل، صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فجر الأربعاء بأنه يسرّه إعلان الوقف الفوري للنار في جميع أنحاء إيران ولبنان وغيرهما، مما يشير إلى أن هناك تصوراً واسعاً بأن الاتفاق يشمل المنطقة بأسرها. هذه التصريحات المتناقضة تعكس حالة من عدم اليقين والغموض تحيط بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وتبرز الحاجة إلى توضيح رسمي وشامل من الأطراف المعنية لتبيان التفاصيل الحقيقية للاتفاق وأهدافه. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات بوقف إطلاق النار تتزامن مع تزايد التصعيد في الشرق الأوسط، مما يزيد من أهمية فهم تفاصيل الاتفاق وتأثيراته المحتملة على استقرار المنطقة. تتصاعد حدة التوتر في ظل هذه التطورات، مما يجعل من الضروري متابعة الأحداث عن كثب والتحلي باليقظة





