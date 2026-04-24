مكافأة أمريكية بـ 10 ملايين دولار لقائد كتائب عراقية وتصعيد يمني أممي

الولايات المتحدة تعرض مكافأة كبيرة مقابل معلومات عن قائد عراقي مدعوم من إيران، بينما تلوح اليمن بالخيار العسكري وتواصل الأمم المتحدة جهودها للسلام.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان هاشم فنيان رحيمي السراجي، المعروف أيضاً باسم أبو آلاء الولائي، الأمين العام لـ" كتائب سيد الشهداء " العراق ية.

وتعتبر واشنطن هذه الكتائب منظمة إرهابية، وتتهمها بقتل مدنيين عراقيين ومهاجمة منشآت دبلوماسية أمريكية وقواعد عسكرية في العراق وسوريا. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على العراق، حيث تعرضت مقار للحشد الشعلي وفصائل عراقية موالية لإيران لغارات، بينما استهدفت مصالح أمريكية بهجمات. ردًا على ذلك، كثفت واشنطن ضغطها على بغداد لمواجهة الفصائل الموالية لطهران، بما في ذلك تعليق شحنات النقد وتجميد التمويل الأمني.

وفي اليمن، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بالخيار العسكري إذا استمر الحوثيون في رفض السلام، وذلك خلال لقاء بين عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي والسفيرة البريطانية في اليمن، عبدة شريف. أكد المحرّمي أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، لكنه حذر من أن استمرار رفض الحوثيين للانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية. كما ناقش اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن في مجالات التعافي الاقتصادي والأمن وبناء القدرات المؤسسية.

بالإضافة إلى ذلك، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية. كما تم التطرق إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب في الرياض. وفي سياق الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى مسقط، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين عُمانيين رفيعي المستوى وممثلي الجماعة الحوثية. ركزت اللقاءات على سبل دفع جهود الوساطة الأممية وإحياء مسار السلام المتعثر، خاصة فيما يتعلق بملف المحتجزين، سواء كانوا أسرى أو موظفين أمميين.

وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تلعبه سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة. كما استعرض نتائج المشاورات الجارية في عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس في هذا الملف





