مكافآت ضخمة تنتظر لاعبي المنتخب السعودي في كأس العالم 2026

كشفت مصادر عن مكافآت ضخمة للاعبي المنتخب السعودي في حال الفوز بمباريات كأس العالم 2026، فيما يواصل الأخضر استعداداته بمواجهة ودية أمام بورتوريكو.

علمت مصادر خاصة أن لاعبي المنتخب السعودي سينتظرون مكافآت مالية ضخمة في حال تحقيق الانتصارات في مباريات كأس العالم 2026 ، في خطوة تهدف لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء.

يستهل الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الأوروغواي يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ثم يلتقي مع منتخب إسبانيا يوم الأحد 22 من الشهر نفسه في الساعة السابعة مساء، ويختتم مبارياته ضمن المجموعة الثامنة بمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم السبت 27 من الشهر ذاته في الساعة الثالثة صباحا. تعد هذه المباريات اختبارا حقيقيا لقدرات الفريق السعودي في مواجهة منتخبات قوية من قارات مختلفة، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية تعيد أمجاد الكرة السعودية.

على صعيد آخر، يجري مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس مناورة كروية اليوم الأربعاء بهدف اعتماد الأسلوب الفني المناسب والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء الودي الثاني أمام منتخب بورتوريكو المقرر يوم السبت القادم في تمام الساعة الثانية صباحا على ملعب Q2 في مدينة أوستن بولاية تكساس، ضمن معسكر الفريق الاستعدادي الحالي لكأس العالم. وتهدف هذه المناورة إلى تجربة الخطط التكتيكية والتأكد من جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل المواجهات الرسمية المرتقبة.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية تحت إشراف الجهاز الفني، حيث شهدت حصة الأمس المسائية تركيزا على الجوانب التكتيكية والتمارين الفنية التي ينوي المدرب تطبيقها في المباراة الودية، بحضور إعلامي خلال الربع ساعة الأولى. من جانبه، أكد المدرب دونيس على أهمية المباريات الودية في تجربة اللاعبين وتقييم مستوياتهم، مشيرا إلى أن مواجهة منتخب بورتوريكو ستكون فرصة لاختبار بعض العناصر الجديدة والوقوف على مدى اندماجهم مع الفريق.

كما شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من فترة المعسكر لتصحيح الأخطاء ورفع الجاهزية البدنية، خاصة مع اقتراب موعد كأس العالم. وتبقى الجماهير السعودية على أمل كبير بأن يحقق الأخضر إنجازا يليق بمكانة الكرة السعودية في المحفل العالمي، مع تسليط الضوء على المكافآت الضخمة التي قد تكون حافزا إضافيا للاعبين لتقديم مستويات استثنائية. وتستمر التحضيرات في أجواء من التركيز العالي والجدية، وسط متابعة دقيقة من الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهازين الفني والإداري





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منتخب السعودية كأس العالم 2026 مكافآت جورجيوس دونيس مباراة ودية

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