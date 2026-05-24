مقر خاتم الأنبياء يعلق على وجود الأجانب في الخليج والتحركات الأميركية- الإيرانية

أفاد مقر خاتم الأنبياء، مقر القيادة العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الأجانب لا مكان لهم في الخليج، مشددا على أن القوات المسلحة مستعدة لتوجيه ردٌ جهنمي على أي اعتداء. فيما تم توقع اتفاق لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتضمن فتح مضيق هرمز و إزالة الألغام منه. تحذر تقارير عن توتر بين واشنطن وطهران في هذا الخصوص.

أكد مقر خاتم الأنبياء، مقر القيادة العسكرية التابعة لل حرس الثوري الإيراني ، أن الأجانب لا مكان لهم في ال خليج ، مشددا على أن القوات المسلحة مستعدة لتوجيه ردٌ جهنمي على أي اعتداء.

تحقيقًا لمفهوم ايران القوية، يرى قائد مقر خاتم الأنبياء عبد اللهي أن استراتيجية قائد الثورة الإسلامية لإدارة الخليج ومضيق هرمز تترك أي مجال للوجود الأجنبي. في هذا السياق، أفادت تقارير بأن واشنطن وطهران قد توقعان تفاهما لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتضمن فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام منه. حتما لن تسمح القوات المسلحة بالكرم بمغامرة التجربة، كما حذر قائد مقر خاتم الأنبياء، ولن يسمحوا بتكرار ما سماه بدورات تاريخية مؤلمة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أخبار العالم خليج حرس الثوري الإيراني عبد اللهي مهمة الخليج حالة الراهن أمين المنطقة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

العدل: مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب | صحيفة المواطن الإلكترونيةالعدل: مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب حقق مركز المصالحة نجاحات اجتماعية بالوصول إلى التوافق بين الأزواج في أكثر من 60 ألف طلب متعلق

Read more »

باحثة: 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور | صحيفة المواطن الإلكترونيةباحثة: 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور أكدت الباحثة في هيئة الغذاء والدواء مشاعل الرشيد، أن 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور ودهن العود الأكثر

Read more »

أكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح يُحيون ثاني أيام ميدل بيست | صحيفة المواطن الإلكترونيةأكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح يُحيون ثاني أيام ميدل بيست يٌحيي أكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح فعاليات اليوم الثاني من فعالية ميدل بيست المقامة ضمن فعاليات موسم

Read more »

60 شركة ناشئة من حول العالم تشارك في منتدى الاستثمار | صحيفة المواطن الإلكترونية60 شركة ناشئة من حول العالم تشارك في منتدى الاستثمار تشارك نحو 60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم في أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة الذي يُقام من 21

Read more »

ضبطُ 60 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبطُ 60 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (60) مخالفًا لنظام البيئة؛ (48) مواطنًا و(11) مقيمًا من الجنسية

Read more »

إتاحة التظلم على رخص المعلمين خلال 60 يومًا | صحيفة المواطن الإلكترونيةإتاحة التظلم على رخص المعلمين خلال 60 يومًا أتاحت هيئة تقويم التعليم للمعلمين والمعلمات التظلم على نتائج الرخصة المهنية خلال 60 يوماً من تاريخ إيداع نتيجة

Read more »