مقتل جندي صربي في اليونيفيل وغوتيريش يطالب بمحاسبة المسؤولين

تضمنت الأخبار تطورات أمنية وسياسية متعددة. على الصعيد الأمني، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل جندي صربي تابع ليونيفيل في جنوب لبنان، مطالباً بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم، كما جدد دعوته لاحترام وقف إطلاق النار. وتشعر قوة اليونيفilver بقلق كبير من أنشطة حزب الله والجنود الإسرائيليين قرب مواقعها. وتجري في واشنطن مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لإنشاء قوة مراقبة بديلة عن اليونيفيل عند انتهاء تفويضها، وهي قوة قد تكون معززة على غرار "أونتسو بلس". وفي الشأن الفلسطيني، انتخبت اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ نائباً لرئيس الحركة، وهو المنصب الذي يضاف إلى مناصبه السابقة كنائب لرئيس السلطة ونائب لرئيس منظمة التحرير، مما يعزز فرصه كخليفة محتمل للرئيس عباس.

يدفع مقتل جندي صربي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي أودى بحياة العنصر، كما دعا مجدداً جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار المعلن في أبريل 2026.

装备 الصاروخية لحزب الله تقلق قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، بالتزامن مع مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن حول إنشاء قوة مراقبة بديلة عند انتهاء تفويض اليونيفيل هذا العام. وفي تطورات سياسية فلسطينية منفصلة، انتُخب حسين الشيخ نائباً لرئيس حركة "فتح"، مما يعزز موقفه كخليفة محتمل للرئيس محمود عباس، بعد أن جمع بين مناصب نائب رئيس السلطة ونائب رئيس منظمة التحرير





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اليونيفيل حزب الله غوتيريش جنوب لبنان قوة مراقبة مفاوضات لبنانية إسرائيلية فلسطين فتح حسين الشيخ الرئيس عباس

United States Latest News, United States Headlines