مقتل ضابط إسرائيلي في انفجار جنوب لبنان واتهامات بخرق الهدنة

مقتل ضابط احتياط إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان، وسط اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.

قُتل ضابط احتياط في الجيش ال إسرائيل ي وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان ، في حادث يُعتقد أن العبوة زرعت قبل بدء سريان الهدنة. وأعلن الجيش ال إسرائيل ي يوم السبت في بيان أن أحد ضباط الاحتياط لقي مصرعه خلال حدث وقع يوم الجمعة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان ، مشيراً إلى أن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال جارياً. ووفقاً لهيئة البث الرسمية، كانت قوة من المظليين من الكتيبة 7056 الاحتياطية تقوم بتفتيش أحد المباني في إحدى القرى، وعند قيامها بالتفتيش، انفجرت عبوة ناسفة.

وأضافت أن الجيش يرجح أن العبوة قد زرعت في المبنى قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وأن التحقيق لا يزال مستمراً في الواقعة. من جهتها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر مراسلها العسكري، أن حزب الله لم يطلق أي صواريخ باتجاه إسرائيل منذ دخول الهدنة بين تل أبيب وبيروت حيز التنفيذ. وعلى الرغم من ذلك، زعمت الإذاعة الرسمية أن انفجار العبوة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة أربعة عسكريين، يعد انتهاكاً للهدنة. في المقابل، رصدت وكالة الأناضول، بناءً على إحصاءات لبنانية رسمية يومي الجمعة والسبت، وقوع 23 هجوماً إسرائيلياً على لبنان منذ سريان وقف إطلاق النار. تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس/الجمعة، لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، وذلك بعد إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي ترامب. وخلال الأربع والخمسين يوماً من العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في الثاني من مارس الماضي، قُتل أكثر من 2294 شخصاً وأصيب 7544 آخرون، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية. وفي المقابل، قُتل 16 عسكرياً إسرائيلياً وأصيب أكثر من 450 آخرين منذ اندلاع المعارك في جنوب لبنان في الثاني من مارس المنصرم، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي. هذا الحدث يسلط الضوء على هشاشة الهدنات واستمرار التوترات في المنطقة، حيث يتهم كل طرف الآخر بخرق التفاهمات. تثير تفاصيل زرع العبوة قبل الهدنة تساؤلات حول الجهة المسؤولة والتوقيت، مما يعقد الوضع السياسي والأمني. يبقى التحقيق مستمراً لكشف كافة ملابسات الانفجار وتحديد المسؤوليات، بينما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في جنوب لبنان. إن التزام الطرفين بوقف إطلاق النار لا يزال موضع شك، حيث تشير الإحصاءات إلى استمرار الهجمات المتبادلة. يتوقع أن تستمر جهود الوساطة الدولية لضمان استقرار الوضع وتجنب تصعيد جديد قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية والمادية





